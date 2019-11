Pogoda na dziś: deszcz i deszcz ze śniegiem, do 10 stopni

Pogoda na pięć dni: ochłodzenie, spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg - 28-11-2019 W ciągu kolejnych pięciu dni do Polski napłynie chłód. Będą miejsca, gdzie temperatura w dzień wyniesie maksymalnie zero stopni Celsjusza. W wielu regionach spadnie deszcz ze śniegiem, a nawet śnieg. Powieje też silniejszy wiatr. czytaj dalej

W piątek zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Miejscami może spaść deszcz do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Po południu i wieczorem na Pomorzu oraz miejscami na zachodzie i w centrum kraju opady deszczu mogą przechodzić w deszcz ze śniegiem. Temperatura wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 8 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Wiatr będzie zachodni i południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach osiągnie do 50-70 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Najwyższa wilgotność prognozowana jest na Pomorzu i w regionach południowo-wschodnich. Przekroczy 90 procent. W centralnej Polsce spadnie poniżej 80 proc. Mieszkańcy północy odczują pogodę jako wietrzną, na południowym wschodzie odczuwalna będzie wilgoć, a w centrum - chłód. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w piątek 29.11

Pogoda Warszawa

Bomba cyklonowa w USA. Wypadki, korki i odwołane loty - 28-11-2019 Tegoroczną podróż na Święto Dziękczynienia wiele milionów Amerykanów zapamięta na długo. Wszystko za sprawą bomby cyklonowej, która przyniosła w wielu regionach kraju intensywne opadu śniegu. Podróżujący napotkali na zakorkowane autostrady i opóźnienia lotów. czytaj dalej

Pogoda Trójmiasto

Pochmurno, okresami wystąpią opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 9 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 984 hPa.

Pochmurno, okresami wystąpią opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Będzie wiał zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 992 hPa.

Pogoda Poznań

Pochmurno z przejaśnieniami, okresami będą pojawiały się opady deszczu. Termometry wskażą do 8 st. C. Wiatr będzie zachodni, umiarkowany i dość silny. W porywach powieje do 60 km/h. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 985 hPa.

Pogoda Wrocław

Pochmurno, okresami wystąpią opady deszczu. Na termometrach zobaczymy do 9 st. C. Wiatr powieje z zachodu, umiarkowanie i dość silnie, w porywach do 60 km/h. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 986 hPa.

Pogoda Kraków

Pochmurno, okresami będą pojawiały się opady deszczu. Temperatura wyniesie do 8 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach do 60 km/h. Ciśnienie waha się, około południa wyniesie 975 hPa.