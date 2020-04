Pogoda na dziś: deszcz i wiatr o prędkości do 100 kilometrów na godzinę

Raport alergiczny. Sprawdź, co teraz pyli - 14-04-2020 W poniedziałek 13 kwietnia niemal w całym kraju stężenie pyłków brzozy było określane jako bardzo wysokie, jedynie na krańcach południowych kraju - wysokie. Dowiedz się więcej w serwisie alergicznym tvnmeteo.pl. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

W środę na zachodzie i południowym zachodzie kraju dzień upłynie pod znakiem pogodnej aury. W pozostałej części Polski będzie pochmurno z przejaśnieniami. Na północnym wschodzie i wschodzie kraju wystąpią słabe opady deszczu lub mżawki do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 12 st. C w centrum kraju, do 15 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje północno-zachodni i zachodni wiatr. Będzie umiarkowany i okresami dość silny - w porywach rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę, na Wybrzeżu do 80 km/h, a w górach do 100 km/h.

Najwyższą wilgotność odczują mieszkańcy północno-wschodnich regionów. Na Pomorzu i na wschodzie warunki biometeorologiczne będą niekorzystne, w reszcie kraju biomet będzie neutralny.

Pogoda Warszawa

Pogoda Trójmiasto

Pochmurno z przejaśnieniami, możliwe są słabe opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, a w porywach osiągnie do 50-70 km/h. W południe barometry wskażą 1002 hPa.

Pochmurno z przejaśnieniami, do południa popada słaby deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 10 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach osiągnie do 60-80 km/h, a powieje z zachodu. Ciśnienie w południe sięgnie 1012 hPa.

Pogoda Poznań

Pochmurno z większymi przejaśnieniami, temperatura maksymalna sięgnie 13 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu, który w porywach rozpędzi się do 50-70 km/h. W południe barometry pokażą w okolicy 1007 hPa.

Pogoda Wrocław

Pogodnie, na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 st. C. Północno-zachodni wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie, w porywach osiągnie do 50-60 km/h. Ciśnienie w południe wyniesie 1006 hPa.

Pogoda Kraków

Pochmurno z większymi przejaśnieniami, termometry pokażą maksymalnie 13 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu. W porywach rozpędzi się do 50-60 km/h. Ciśnienie w południe osiągnie 993 hPa.