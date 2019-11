Przewracał stragany, zrywał dachy. Skutki silnego wiatru w Tatrach - 13-11-2019 Mieszkańcy Małopolski we wtorek i środę zmagali się z silnym wiatrem. Miejscami porywy osiągały nawet 200 kilometrów na godzinę. Strażacy interweniowali 120 razy. Wiatr zrywał dachy, linie energetyczne i przewracał stragany. czytaj dalej

Czwartek zapowiada się pochmurno, choć możliwe są przejaśnienia. W całym kraju poza krańcami zachodnimi spadnie deszcz - do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 14 st. C na Podkarpaciu. Wiatr przeważnie będzie słaby, zmienny.

Na przeważającym obszarze kraju wilgotność utrzyma się na poziomie powyżej 90 procent. Poniżej tej wartości spadnie na krańcach zachodnich. W całej Polsce odczujemy chłód, a biomet będzie niekorzystny.

Pochmurno z przejaśnieniami, popada deszcz. Temperatura maksymalna osiągnie 7 st. C. Wiatr będzie słaby, chwilami umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1013 hPa.

Pochmurno z przejaśnieniami, niewykluczone są opady deszczu. Temperatura maksymalna osiągnie 11 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny, ale na ogół wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 981 hPa.

Pochmurno z przejaśnieniami, spodziewane są opady deszczu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie 6 st. C. Powieje słaby wiatr z południowego wschodu. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 1001 hPa.

Pochmurno z przejaśnieniami i opadami deszczu. Temperatura maksymalna dojdzie do 8 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1000 hPa.

Pochmurno, synoptycy prognozują deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 8 st. C. Wiatr będzie słaby, południowo-wschodni. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 996 hPa.