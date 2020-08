Pogoda na dziś: deszczowo i burzowo. Od 17 do 33 stopni

Ta noc w pogodzie będzie groźna. W niedzielę IMGW może wydać czerwone alarmy - 29-08-2020 Tej nocy oraz w niedzielę możemy spodziewać się groźnych zjawisk pogodowych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alarmy drugiego i pierwszego stopnia przed burzami z gradem. W niedzielę, zgodnie z prognozą zagrożeń, mogą pojawić się alarmy najwyższego, trzeciego stopnia. czytaj dalej

Niedziela zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami i opadami deszczu, miejscami intensywnymi do 30-40 litrów wody na metr kwadratowy. Prognozowane są też burze w pasie od Śląska przez centrum po Podlasie, lokalnie zjawiska będą gwałtowne. Tylko w Małopolsce i na Podkarpaciu powinno być pogodnie, chociaż pod wieczór niewykluczone są wyładowania atmosferyczne. Czeka nas duży kontrast temperatury. Na termometrach zobaczymy od 17 stopni Celsjusza na Warmii, przez 24 st. C w centrum kraju, po 33 st. C na Podkarpaciu. Wiatr na wschodzie będzie południowo-zachodni. W pozostałych regionach powieje z północnego wschodu. Będzie słaby i umiarkowany, a w burzach silny do 80-100 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

W wielu regionach wilgotność powietrza przekroczy w niedzielę 80 procent. Odczucie temperatury będzie bardzo zróżnicowane - od chłodu, aż po gorąco. Warunki biometeo okażą się niekorzystne w całej Polsce.

Wideo Warunki biometeo w niedzielę 30.08

Pogoda Warszawa

Pogoda Trójmiasto

Zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami, temperatura wyniesie maksymalnie 27 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. W burzy będzie silny do 90 km/h. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 994 hPa.

Zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, temperatura wzrośnie do 20 st. C. Powieje północno-wschodni, umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. Ciśnienie waha się, w południe barometry pokażą 1009 hPa.

Pogoda Poznań

Zachmurzenie duże, okresami opady deszczu, temperatura wzrośnie maksymalnie do 19 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, a okresami dość silny. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 997 hPa.

Pogoda Wrocław

Zachmurzenie duże z opadami deszczu i burzami, temperatura wyniesie 23 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni, umiarkowany, a okresami dość silny. W burzy powieje z prędkością do 90 km/h. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 992 hPa.

Pogoda Kraków

Zachmurzenie umiarkowane, temperatura wyniesie maksymalnie 32 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 981 hPa, będzie spadać.