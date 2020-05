Spadła emisja dwutlenku węgla w Indiach. To pierwszy raz od 40 lat - 12-05-2020 Mniejsze zapotrzebowanie na paliwa kopalne w Indiach spowodowane koronawirusem SARS-CoV-2 zmniejszyło zużycie energii elektrycznej. W kraju coraz częściej wykorzystuje się także odnawialne źródła energii, ze względu na niższe koszty ich eksploatacji. Te czynniki sprawiły, że po raz pierwszy od prawie 40 lat w Indiach spadła emisja dwutlenku węgla do atmosfery. czytaj dalej

Środa przyniesie pochmurną aurę z większymi przejaśnieniami. Oprócz tego pojawią się przemieszczające się z północy na południe przelotne opady deszczu o sumie do 1-5 litrów na metr kwadratowy. Lokalnie mogą pojawić się burze. W górach prognozowane są przelotne opady śniegu do 5 centymetrów. Termometry pokażą maksymalnie od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, do 15 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z zachodu i południowego zachodu. Okresami jego porywy mogą być dość silne i rozpędzać się do 50-60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Największa wilgotność powietrza wystąpi w północnych i południowych regionach kraju. Warunki biometeorologiczne będą zróżnicowane - na zachodzie i południu neutralne, a w pozostałych regionach - niekorzystne.

Pogoda Warszawa

Poranek z przymrozkami. Alarmy IMGW w kilku województwach - 13-05-2020 Na terenie kilku województw obowiązują ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed przymrozkami. Lokalnie temperatura przy gruncie może spadać do -5 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Umiarkowane i duże zachmurzenie oraz przelotne opady deszczu do 1-3 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie 13 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, na ogół słaby i umiarkowany, ale okresami w porywach dość silny. W południe na barometrach zobaczymy 1000 hPa.

Pogoda Trójmiasto

Umiarkowane i duże zachmurzenie. Oprócz tego może przelotnie spadać do 1-3 l/mkw deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 11 st. C. Powieje z zachodu, a wiatr będzie słaby i umiarkowany. W południe ciśnienie sięgnie 1011 hPa i będzie się wahać.

Pogoda Poznań

Umiarkowane i duże zachmurzenie, możliwy przelotny deszcz do 1-2 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie 13 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, który okresami może być dość silny. W południe ciśnienie będzie oscylować w okolicy 1004 hPa.

Pogoda Wrocław

Umiarkowane i duże zachmurzenie. Mogą pojawić się przelotne opady deszcz do 1-2 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Okresami jego porywy mogą być dość silne. W południe na barometrach zobaczymy 1000 hPa.

Pogoda Kraków

Umiarkowane i duże zachmurzenie. Mogą pojawić się przelotne opady deszczu do 1-2 l/mkw. Temperatura minimalna sięgnie 15 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr, który okresami może być dość silny. W południe barometry wskażą 990 hPa.