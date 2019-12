Pogoda na dziś: deszczowo w dużej części kraju, do 10 stopni

Szansa na lokalne opady śniegu w drugi dzień Świąt - 21-12-2019 Boże Narodzenie upłynie na ogół z deszczową pogodą. Jednak w drugi dzień Świąt lokalnie jest szansa na sam śnieg. W Wigilię na termometrach zobaczymy do 8 stopni Celsjusza. Później temperatura zacznie przypominać bardziej tę zimową. czytaj dalej

Niedziela na zachodzie, Pomorzu i w Wielkopolsce okaże się pogodna. W pozostałych miejscach będzie padał deszcz. Termometry pokażą od 6 stopni Celsjusza na Pomorzu do 10 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z północnego zachodu.

Warunki biometeo

Najwyższą wilgotność powietrza odnotujemy na północnym wschodzie kraju. Wyniesie tam powyżej 70 procent. Będzie spadać w kierunku Polski zachodniej. Na północny i w zachodzie będzie odczuwalny chłód, a poza tym - komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne we wschodniej połowie kraju okażą się niekorzystne, a w pozostałych regionach - neutralne.

Pogoda Warszawa

Pogoda Poznań

Pochmurno, wystąpią też opady deszczu. Na termometrach zobaczymy do 8 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie po południu spadnie do 975 hPa.

Dość pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 7 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z północnego zachodu. Ciśnienie po południu spadnie do 979 hPa.

Pogoda Gdańsk

Pochmurno. Na termometrach zobaczymy do 6 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie po południu spadnie do 990 hPa.

Pogoda Wrocław

Dość pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie do 8 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, z północnego zachodu. Ciśnienie po południu spadnie do 975 hPa.

Pogoda Kraków

Wystąpią przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy do 10 st. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie po południu spadnie do 960 hPa.