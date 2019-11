Pogoda na dziś: deszczowo. W Karkonoszach intensywnie popada śnieg

Pogoda na pięć dni: deszczowo, ale do czasu - 11-11-2019 Przed nami deszczowe dni. Pogodną aurą będziemy cieszyć się od piątku. czytaj dalej

Wtorek zapowiada się pochmurno, ale wystąpią przejaśnienia. Mieszkańcy wschodnich i zachodnich części kraju będą mogli cieszyć się pogodną aurą. W pozostałych regionach spadnie do 10 litrów wody na metr kwadratowy. W Karkonoszach prognozowane są dość intensywne opady śniegu rzędu 10-15 centymetrów. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 14 st. C na Podkarpaciu. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr, który miejscami może być silniejszy.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w całym kraju wyniesie powyżej 90 procent. Wszędzie odczujemy chłód, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne we wtorek 12.11

Prognoza Trójmiasto

Pochmurno i deszczowo. Temperatura maksymalna wyniesie 8 st. C. Południowy wiatr powieje słabo i umiarkowanie, choć chwilami może być silniejszy. Ciśnienie osiągnie w południe 1009 hPa.

Prognoza Kraków

Prognoza Poznań

Pochmurno. Prognozowane są opady deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie 13 st. C. Z południa powieje słaby i umiarkowany wiatr. W południe na barometrach zobaczymy 981 hPa.

Pochmurno z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 9 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południa. W południe ciśnienie sięgnie 998 hPa.

Prognoza Warszawa

Pochmurno z przejaśnieniami. Prognozowane są także opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 11 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południa. W południe ciśnienie osiągnie 998 hPa.

Prognoza Wrocław

Pochmurno i deszczowo. Temperatura maksymalna wyniesie 10 st. C. Południowy wiatr powieje słabo i umiarkowanie. W południe barometry pokażą 994 hPa.