Pogoda na dziś: deszczowo w większości kraju, do 16 stopni

Prognoza pogody na długi weekend: intensywny deszcz. Maksymalnie 16 stopni - 08-11-2019 W długi weekend należy spodziewać się opadów deszczu, miejscami dość intensywnych. Okresami powieje także silniejszy wiatr. Pogoda 11 listopada będzie upływać pod znakiem zmiennego zachmurzenia.

Sobota przyniesie aurę pochmurną z przejaśnieniami. Mieszkańcy zachodnich i środkowych regionów muszą spodziewać się opadów deszczu o sumie do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Termometry pokażą maksymalnie od 9 stopni Celsjusza na Pomorzu do 16 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, który okresami może przybierać na sile, południowo-wschodni skręcający na zachodni.

Warunki biometeorologiczne

Największa wilgotność powietrza pojawi się na zachodzie i wyniesie ponad 90 procent. W całym kraju odczujemy chłód. Warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Pogoda Trójmiasto

Pochmurno z przejaśnieniami i przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 11 st. C. Południowo-wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. W południe ciśnienie osiągnie 1004 hektopaskali.

Pogoda Kraków

Pochmurno. Wystąpią opady deszczu rzędu do 10 l/mkw. Temperatura maksymalna sięgnie 15 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje z południowego wschodu. W południe ciśnienie wyniesie 978 hPa.

Pogoda Poznań

Pochmurno z przejaśnieniami i przelotny deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 12 st. C. Z zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. W południe na barometrach zobaczymy 994 hPa.

Pogoda Warszawa

Pochmurno z przejaśnieniami. Pod wieczór wystąpią opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 st. C. Wiatr z południowego wschodu będzie słaby i umiarkowany. W południe ciśnienie wyniesie 994 hPa.

Pogoda Wrocław

Pochmurno z przejaśnieniami i przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 13 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie w południe osiągnie 992 hPa.