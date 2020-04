Pogoda na dziś: do 23 stopni. Miejscami silniej powieje

Pogoda na 5 dni: chwilowa, ale odczuwalna zmiana - 11-04-2020 Wielkanoc zapowiada się pogodnie. W kolejnych dniach w niektórych regionach prognozowane są deszcz i burze z opadami krupy śnieżnej. Nadejdzie także ochłodzenie związane z napływem zimnego powietrza arktycznego. czytaj dalej

Warunki biometeo

Niedziela upłynie pod znakiem pogodnej aury. Synoptycy prognozują małe i umiarkowane zachmurzenie. Na termometrach zobaczymy od 16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 20 st. C w centrum kraju, do 23 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny. W porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę, na Wybrzeżu oraz wysoko w górach do 90 km/h.

W ciągu dnia wilgotność powietrza wyniesie około 60 procent. Na południu i zachodzie kraju będzie ciepło, w pozostałych regionach odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne, później przechodzące w niekorzystne.

Pogoda Warszawa

Pogodnie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 20 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie spada, w południe na barometrach zobaczymy 1005 hPa.

Pogoda Trójmiasto

Pogodnie, zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Termometry pokażą maksymalnie 19 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 1015 hPa.

Pogoda Poznań

Pogoda Wrocław

Pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 21 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie, okresami silniejszy. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 1005 hPa.

Pogodnie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 23 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 1002 hPa.

Pogoda Kraków

Pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 22 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie spada, w południe na barometrach zobaczymy 991 hPa.