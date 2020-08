Pogoda na 16 dni: gorące lato jeszcze z nami zostaje - 16-08-2020 W najbliższych dniach temperatura może osiągnąć aż 31 stopni. Sprawdź długoterminową prognozę pogody przygotowaną przez Tomasza Wasilewskiego. czytaj dalej

Warunki biometeo

W poniedziałek czeka nas zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu do 10-30 litrów wody na metr kwadratowy i burzami. Jedynie dla Pomorza Zachodniego, Podlasia i Suwalszczyzny synoptycy nie przewidują opadów. Temperatura maksymalna wyniesie od 27 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej, na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 28 st. C w centrum kraju do 30 st. C miejscami na południu oraz Nizinie Szczecińskiej. Powieje wschodni i południowo-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Tam, gdzie zagrzmi, okaże się silny, w porywach rozpędzi się do 90 kilometrów na godzinę.

Wilgotność powietrza znajdzie się na poziomie około 70-80 procent. Będzie gorąco, a na południu także parno. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda Warszawa

Pogoda Trójmiasto

Zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu i burzą. Temp. maks. 28 st. C. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, w burzy silny do 90 km/h. Ciśnienie spada, w południe 999 hPa.

Zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu. Temp. maks. 27 st. C. Wiatr południowo-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe 1013 hPa.

Pogoda Poznań

Zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu i burzą. Temp. maks. 28 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, w burzy silny do 90 km/h. Ciśnienie spada, w południe 1000 hPa.

Pogoda Wrocław

Zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzą. Temp. maks. 29 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, w burzy silny do 90 km/h. Ciśnienie spada, w południe 985 hPa.

Pogoda Kraków

Zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzą. Temp. maks. 30 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, w burzy silny do 90 km/h. Ciśnienie spada, w południe 985 hPa.