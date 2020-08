Pogoda na 5 dni: na moment zrobi się "chłodniej" - 10-08-2020 Jeszcze we wtorek temperatura będzie sięgać powyżej 30 stopni Celsjusza. Później w niektórych regionach kraju zrobi się "chłodniej", ale tylko na chwilę. Czekają nas i słoneczne, i burzowe dni. czytaj dalej

Warunki biometeo

Na wtorek prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, a na wschodzie, południu i w centrum kraju - przejściowo duże z przelotnymi opadami deszczu o sumie do 5-20 litrów wody na metr kwadratowy. Tam też wystąpią burze z gradem. Temperatura maksymalna wyniesie od 24 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej oraz na Suwalszczyźnie, przez 29 st. C w centrum kraju, do 32 st. C na Ziemi Lubuskiej. Słaby i umiarkowany wiatr w burzach powieje silnie, rozpędzając się do 90 kilometrów na godzinę.

Wilgotność powietrza znajdzie się na poziomie około 60-80 procent. Odczujemy ciepło i gorąco, ponadto w południowych regionach będzie także parno. Na przeważającym obszarze kraju warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo we wtorek 11.08

Pogoda Warszawa

Pogoda Trójmiasto

Zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotny deszcz, możliwa burza. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 28 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany, w burzy silny do 90 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 1007 hPa.

Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna wyniesie 24 st. C. Wiatr będzie północno-wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1024 hPa.

Pogoda Poznań

Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna osiągnie 30 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1010 hPa.

Pogoda Wrocław

Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 31 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda Kraków

Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu i burzami. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 30 st. C. Powieje północno-wschodni, słaby i umiarkowany wiatr, w burzach będzie silny do 90 km/h. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 991 hPa.