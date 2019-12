Pogoda na dziś: do 7 stopni, miejscami popada deszcz i deszcz ze śniegiem

Pogoda na 16 dni: do Polski idzie duże ocieplenie - 29-12-2019 W najbliższych dniach temperatura wzrośnie nawet do siedmiu stopni powyżej zera. Sprawdź autorską prognozę pogody Tomasza Wasilewskiego na 16 dni. czytaj dalej

Polska pozostaje pod wpływem rozległego wyżu znad Karpat i Bałkanów. Tylko północna część kraju dostanie się w zasięg potężnego układu niżowego znad Skandynawii. Zimne powietrze arktyczne będzie od zachodu wypierane przez cieplejsze masy powietrza polarnego.

>>>SPRAWDŹ OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE IMGW

Poniedziałek będzie pochmurny, ale pojawią się większe przejaśnienia. Na północnym wschodzie kraju wystąpią słabe opady deszczu do 1-3 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na wschodzie i południowym wschodzie Polski miejscami popada słaby deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą od 1 stopnia Celsjusza na Podkarpaciu, przez 4 st. C w centrum, do 7 st. C na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje z kierunku południowo-zachodniego, umiarkowanie i okresami dość silnie. W porywach rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę, w górach do 90-110 km/h.

Warunki biometeo

Powietrze będzie miało najwyższą wilgotność na północy kraju. Wyniesie tam 70 procent. Wszędzie będzie odczuwalny chłód. Mieszkańcy północnych regionów odczują pogodę również jako wilgotną i wietrzną. Warunki biometeorologiczne na przeważającym obszarze będą neutralne, tylko na północnym wschodzie - niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w poniedziałek 30.12

Pogoda Warszawa

Uwaga na gołoledź i silny wiatr. Żółte alarmy IMGW - 30-12-2019 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed opadami marznącymi i silnym wiatrem, który w porywach może rozpędzić się do 75 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

Pogoda Trójmiasto

Pochmurno z przejaśnieniami, na termometrach zobaczymy do 4 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie około południa spadnie do 1014 hPa.

Pochmurno z przejaśnieniami, termometry pokażą maksymalnie 6 st. C. Będzie wiał południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 50-70 km/h. Ciśnienie około południa spadnie do 1021 hPa.

Pogoda Poznań

Pochmurno z przejaśnieniami, na termometrach zobaczymy do 6 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie około południa spadnie do 1017 hPa.

Pogoda Wrocław

Pochmurno z przejaśnieniami, temperatura wzrośnie do 6 st. C. Będzie wiał południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie około południa spadnie do 1016 hPa.

Pogoda Kraków

Pochmurno z przejaśnieniami, temperatura wyniesie maksymalnie 2 st. C. Wiatr będzie wiał z południowego zachodu, umiarkowanie i dość silnie. Ciśnienie około południa spadnie do 1006 hPa.