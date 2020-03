Pogoda na dziś: dużo słońca, ale i opady śniegu

W niedzielę na niebie pojawi się na ogół małe i umiarkowane zachmurzenie. Mieszkańcy niektórych regionów będą mogli cieszyć się pełnią słońca. Na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce należy spodziewać się zachmurzenia wzrastającego do dużego, a także opadów śniegu maksymalnie do trzech centymetrów. Termometry pokażą maksymalnie od 2 st. C na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, który miejscami może być silniejszy.

Warunki biometeo

Powietrze będzie miało najwyższą wilgotność na południowym wschodzie kraju. Wyniesie tam około 90 procent. W całej Polsce odczujemy zimno, a warunki biometeorologiczne na przeważającym obszarze kraju będą neutralne.

Wideo Warunki biometeo w niedzielę 22.03

Pogoda Trójmiasto

Pogoda na 5 dni: dużo słońca, ale miejscami śnieg i silny wiatr - 21-03-2020 Najbliższe dni upłyną na ogół pod znakiem słonecznej aury. W niektórych regionach mogą pojawić się niewielkie opady śniegu. Z każdym dniem powinno być coraz cieplej - w czwartek powróci temperatura rzędu 13 stopni Celsjusza. czytaj dalej

DZIEŃ: pogodnie, okresami słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie 4 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany z północnego wschodu. Okresami jego porywy będą silniejsze. W południe ciśnienie osiągnie 1038 hPa.

Pogoda Kraków

DZIEŃ: pochmurno z przejaśnieniami i opadami śniegu. Temperatura maksymalna sięgnie 4 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego wschodu. Okresami w porywach może być silniejszy. W południe barometry wskażą 998 hPa.

Pogoda Poznań

Śnieg jest, ale turystów nie ma. Pierwszy dzień wiosny w górach - 21-03-2020 Po kilkudniowym ociepleniu w sobotę w Tatrach i na Podhalu zaczął padać śnieg. Ze względu na pandemię choroby COVID-19 Tatrzański Park Narodowy zamknięty jest dla turystów do odwołania. czytaj dalej

DZIEŃ: pogodnie, okresami słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie 5 st. C. Wiatr z północnego wschodu będzie słaby i umiarkowany. W południe barometry pokażą 1024 hPa.

Pogoda Warszawa

DZIEŃ: na ogół pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 4 st. C. Powieje z północnego wschodu, a wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami w porywach silniejszy. Ciśnienie w południe sięgnie 1018 hPa.

Pogoda Wrocław

DZIEŃ: pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 6 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Ciśnienie w południe osiągnie 1018 hPa.