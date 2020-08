Dzieje się w pogodzie. Wasze relacje - 11-08-2020 Ulewy, gradobicia i burze. Na Kontakt 24 otrzymujemy wasze pogodowe relacje. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

Środa w całej Polsce zapowiada się słonecznie. Temperatura maksymalna sięgnie od 22 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 27 st. C w centrum kraju, do 30 st. C na Ziemi Lubuskiej. Słabo i umiarkowanie powieje z północnego wschodu i wschodu.

Największą wilgotność powietrza odczują mieszkańcy północnych i południowych krańców Polski. Na południowym zachodzie zrobi się gorąco, na północnym wschodzie pojawi się komfort termiczny, a w pozostałej części kraju dominować będzie ciepło. W większości Polski warunki biometeorologiczne będą neutralne, zaś na zachodzie i południu niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w środę 12.08

Pogoda Warszawa

Pogoda Trójmiasto

Słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalne 26 st. C. Powieje słaby i umiarkowany północno-wschodni wiatr. W południe barometry pokażą 1010 hPa.

Słonecznie. Temperatura maksymalna sięgnie 24 st. C. Wiatr z północnego wschodu będzie słaby i umiarkowany. W południe barometry pokażą 1024 hPa.

Pogoda Poznań

Słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie 28 st. C. Powieje wschodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 1012 hPa.

Pogoda Wrocław

Słonecznie. Termometry pokażą maksymalnie 29 st. C. Wschodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. W południe na barometrach zobaczymy 1006 hPa.

Pogoda Kraków

Słonecznie. Na termometrach zobaczymy maksymalne 28 st. C. Wiatr z północnego wschodu będzie słaby i umiarkowany. W południe ciśnienie wyniesie 993 hPa.