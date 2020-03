Pogoda na dziś: dużo słońca nad Polską

Czwartek upłynie z dużą ilością słońca. Na termometrach zobaczymy od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolnym Śląsku. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze wschodu.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w całym kraju będzie oscylować wokół 40 procent. Wszyscy odczują komfort termiczny, a warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Pogoda Warszawa

Pogoda Poznań

Słonecznie, termometry pokażą maksymalnie 10 st. C. Będzie wiał słaby i umiarkowany, wschodni, wiatr. Ciśnienie po południu spadnie do 1017 hPa.

Słonecznie, na termometrach zobaczymy do 11 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni, wiatr. Ciśnienie po południu spadnie do 1018 hPa.

Pogoda Gdańsk

Słonecznie, termometry pokażą do 9 st. C. Będzie wiał słaby i umiarkowany, wschodni, wiatr. Ciśnienie po południu spadnie do 1033 hPa.

Pogoda Wrocław

Słonecznie, na termometrach zobaczymy do 12 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni. Ciśnienie po południu spadnie do 1011 hPa.

Pogoda Kraków

Słonecznie, temperatura wzrośnie do 11 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni, wiatr. Ciśnienie po południu spadnie do 1000 hPa.