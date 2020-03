Pogoda na dziś: dużo słońca, trochę śniegu. Przenikliwy chłód

Pogoda na 16 dni: rosyjskie zimno nad Polską - 22-03-2020 Mroźne powietrze, które napłynęło ze wschodu zacznie ustępować dopiero za kilka dni. Sprawdź więcej szczegółów 16-dniowej prognozy pogody. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

Poniedziałek w niemal całej Polsce będzie słoneczny. Tylko w Karpatach i Bieszczadach należy spodziewać się zanikających opadów śniegu rzędu do 2 centymetrów. Termometry pokażą maksymalnie od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr z północnego wschodu będzie umiarkowany i dość silny, a w porywach osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę.

Największa wilgotność powietrza pojawi się w południowo-wschodnich regionach. W całym kraju będziemy odczuwać zimną i wietrzną aurę. Warunki biometeorologiczne będą korzystne.

Wideo Warunki biometeo w poniedziałek 23.03

Pogoda Warszawa

Pogoda Poznań

Słonecznie, na termometrach zobaczymy maksymalnie 4 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z północnego wschodu. Jego porywy osiągną miejscami do 60 km/h. Ciśnienie po południu wyniesie 1025 hPa.

Słonecznie, temperatura maksymalna wyniesie 4 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach powieje z prędkością do 60 km/h. Po południu barometry wskażą 1028 hPa.

Pogoda Gdańsk

Słonecznie, termometry pokażą maksymalnie 4 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach osiągnie do 60 km/h, powieje z północnego wschodu. Ciśnienie po południu sięgnie 1042 hPa rośnie.

Pogoda Wrocław

Słonecznie, temperatura maksymalna sięgnie 4 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, a w porywach powieje z prędkością do 60 km/h. Ciśnienie po południu osiągnie 1023 hPa rośnie.

Pogoda Kraków

Pogodnie, na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 st. C. Powieje z północnego wschodu, a wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Jego porywy będą rozpędzać się do 60 km/h. Ciśnienie po południu sięgnie 1006 hPa.