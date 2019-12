Pogoda na dziś: dzień pod znakiem deszczu ze śniegiem i silnego wiatru

Ciepło, przez moment śnieżnie, i z porywami wiatru do 110 kilometrów na godzinę - 12-12-2019 Kolejne dni zapowiadają ciepłą jak na grudzień pogodę. Miejscami na termometrach zobaczymy maksymalnie do 10 stopni Celsjusza. Pojawią się lokalne opady deszczu i deszczu ze śniegiem, a górach - silniejszy wiatr. czytaj dalej

Warunki biometeo

W piątek na niebie zobaczymy sporo chmur. Padać nie powinno jedynie na zachodzie kraju, poza tym miejscami wystąpią przelotne opady deszczu ze śniegiem do 1-3 litrów na metr kwadratowy, a w górach śniegu do 5 centymetrów. Termometry pokażą maksymalnie od 3 stopni Celsjusza na północy, przez 5 st. C w centrum kraju, po 6 st. C na Podkarpaciu. Powieje południowo-wschodni umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach osiągnie do 50-60 kilometrów na godzinę, a w górach do 80-110 km/h.

W większości regionów wilgotność powietrza przekroczy 90 procent. W całym kraju odczujemy wilgoć i chłód, a na północy dodatkowo będzie wietrznie. Biomet okaże się niekorzystny.

Wideo Biomet w piątek 13.12

Pogoda Warszawa

Pogodowe utrudnienia na drogach w wielu regionach kraju - 13-12-2019 Kierowcy muszą uważać, ponieważ drogi mogą być śliskie. Wszystko za sprawą opadów deszczu i deszczu ze śniegiem. Podróżowanie będą komplikować również silniejsze porywy wiatru. czytaj dalej

Pogoda Gdańsk

Zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami, możliwe są przelotne opady deszczu ze śniegiem. Temperatura wyniesie maksymalnie 5 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie spada, w Warszawie około południa wyniesie 982 hPa.

Zachmurzenie będzie duże, możliwe są przelotne opady deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie 3 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie spada, około południa osiągnie 992 hPa.

Pogoda Poznań

Zachmurzenie będzie duże z przejaśnieniami. Termometry wskażą maksymalnie 5 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni umiarkowany i dość silny. Ciśnienie spada, około południa dojdzie do 976 hPa.

Pogoda Wrocław

Zachmurzenie będzie duże, możliwe są też przelotne opady deszczu ze śniegiem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Powieje południowo-wschodni umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie spada, około południa dojdzie do 972 hPa.

Pogoda Kraków

Zachmurzenie będzie duże, możliwe są też przelotne opady deszczu ze śniegiem. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 5 st. C. Powieje południowo-wschodni umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie spada, około południa dojdzie do 963 hPa.