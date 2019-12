Pogoda na dziś: dzień pod znakiem opadów i silniejszego wiatru

Konsulat RP we Włoszech alarmuje: wysokie zagrożenie lawinowe w Alpach - 30-12-2019 Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Mediolanie poinformował o niebezpiecznych warunkach panujących we włoskich Alpach. W sobotę doszło tam do poważnego wypadku, w którym zginęła młoda kobieta i dwie dziewczynki. czytaj dalej

Polska pozostaje pod wpływem rozległego układu niżowego znad północno-zachodniej Rosji. Nad krajem przemieści się z północy na południe chłodny front atmosferyczny, za którym popłynie chłodne powietrze polarno-morskie.

We wtorek należy spodziewać się przemieszczających od północy w głąb kraju opadów deszczu i deszczu ze śniegiem o sumie do 5 litrów na metr kwadratowy. Na Podkarpaciu spadnie do 5 centymetrów śniegu. Nie będzie padać jedynie na Pomorzu Zachodnim. W ostatni dzień roku temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, 5 st. C w centrum kraju, do 8 st. C na Pomorzu Zachodnim. Z północnego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach będzie rozpędzał się do 50-70 kilometrów na godzinę. W górach wiatr może być silniejszy i osiągać do 90-120 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Największa wilgotność powietrza wystąpi w południowo-wschodnich regionach. W całym kraju odczujemy chłód, wilgoć i wiatr. Biomet będzie zróżnicowany - w większości kraju niekorzystny, a na północnym zachodzie neutralny.

Wideo Warunki biometeorologiczne we wtorek 31.12

Pogoda Warszawa

Pochmurno z przejaśnieniami. Prognozowane są przelotne opady deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie 5 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach będzie osiągał do 65 km/h powieje z północnego zachodu. Około południa ciśnienie spadnie do 1003 hPa.

Pogoda Trójmiasto

Pochmurno z przejaśnieniami, wystąpią przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 st. C. Północno-zachodni wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie, w porywach rozpędzi do 70 km/h. Około południa barometry wskażą 1015 hPa.

Pogoda Poznań

Pochmurno z przejaśnieniami. Należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 6 st. C. Umiarkowany i dość silny wiatr z północnego zachodu rozpędzi się w porywach do 60 km/h. Około południa ciśnienie sięgnie 1011 hPa.

Pogoda Wrocław

Pochmurno z przejaśnieniami. Po południu mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna sięgnie 6 st. C. Z północnego zachodu powieje umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Około południa ciśnienie będzie oscylować w okolicy 1010 hPa.

Pogoda Kraków

Pochmurno z przejaśnieniami. Po południu należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą maksymalnie 4 st. C. Powieje północno-zachodni wiatr, umiarkowanie i dość silnie, w porywach będzie rozpędzał się do 60 km/h. Około południa ciśnienie wyniesie 997 hPa.