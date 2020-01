Pogoda na dziś: dzień pod znakiem silniejszego wiatru. Nawet 10 stopni

Spektakularna erupcja wulkanu Popocatepetl - 09-01-2020 W Meksyku wybuchł jednej z najaktywniejszych wulkanów w kraju - Popocatepetl. Pył wzniósł się na wysokość ponad trzech kilometrów. czytaj dalej

W piątek pogodnej aury możemy spodziewać się na południu kraju. W pozostałych częściach Polski popada deszcz. Termometry pokażą od 4 stopni Celsjusza na Rzeszowszczyźnie do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje umiarkowany wiatr z południowego zachodu. W porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy na północy kraju, wyniesie około 80 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku południowym. W niemal całym kraju odczujemy komfort termiczny, tylko na południowym wschodzie będzie chłodno. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne, a na południu - neutralne.

Przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 st. C. Powieje umiarkowany wiatr, w porywach osiągnie do 50 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie po południu osiągnie 1002 hPa i waha się.

Przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie 9 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach osiągnie do 50 km/h, południowo-zachodni. Ciśnienie waha się, po południu dojdzie do 1004 hPa.

Pojawią się opady deszczu lub mżawki. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 9 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany, w porywach osiągnie do 50 km/h. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 1012 hPa.

Pogodnie. Temperatura wyniesie maksymalnie 10 st. C. Powieje umiarkowany wiatr, w porywach osiągnie do 50 km/h, będzie południowo-zachodni. Ciśnienie waha się, po południu dojdzie do 1003 hPa.

Pogodnie. Temperatura wyniesie maksymalnie 6 st. C. Powieje umiarkowany południowo-zachodni wiatr, w porywach osiągnie do 50 km/h. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 993 hPa.