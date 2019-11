Pogoda na dziś: dzień pod znakiem słabych opadów deszczu lub mżawki

Trzęsienie ziemi w Indonezji - 14-11-2019 W indonezyjskiej prowincji Moluki Północne doszło do trzęsienia ziemi. Według Amerykańskiej Służby Geologicznej miało magnitudę 7,1. Początkowo obowiązywało ostrzeżenie przed tsunami, ale po dwóch godzinach zostało odwołane. czytaj dalej

W piątek na północy i wschodzie kraju będzie pochmurno, spodziewane są niewielkie opady deszczu i mżawki do 1-3 litrów na metr kwadratowy. W pozostałych miejscach możemy liczyć na rozpogodzenia. Na termometrach zobaczymy od 9 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 14 st. C w centrum kraju, po 16 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Na zachodzie w porywach osiągnie do 60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność odnotujemy na północnym wschodzie - przekroczy 90 procent. Poniżej tej wartości będzie spadać w kierunku południowo-zachodnim. Na przeważającym obszarze kraju odczujemy komfort termiczny, tylko na krańcach północno-wschodnich - chłód. W miejscach gdzie wilgotność będzie większa, biomet okaże się niekorzystny. Na pozostałym obszarze Polski będzie neutralny.

Pogoda Warszawa

Ulewny deszcz i śnieżyce w Wielkiej Brytanii - 14-11-2019 Przez Wyspy Brytyjskie przeszła gwałtowna burza, która przyniosła ulewy i opady śniegu w wielu regionach Walii i Anglii. Pojawiły się powodzie, a pogoda wywołała utrudnienia na drogach. czytaj dalej

Pogoda Trójmiasto

Pochmurno, niewykluczony słaby deszcz. Temperatura wyniesie maksymalnie 12 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie lekko spada, w Warszawie około południa wyniesie 1001 hektopaskali.

Pochmurno, spadnie słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie lekko spada, około południa osiągnie 1015 hPa.

Pogoda Poznań

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura wyniesie 12 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie lekko spada, około południa osiągnie 1000 hPa.

Pogoda Wrocław

Pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna osiągnie 14 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy. Ciśnienie lekko spada, około południa barometry wskażą 993 hPa.

Pogoda Kraków

Pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura wzrośnie do 15 st. C. Powieje południowo-wschodni, słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr. Ciśnienie lekko spada, około południa dojdzie do 985 hPa.