Pogoda na dziś: gorące powietrze, przelotne opady deszczu i burze

Pogoda na 16 dni: czasami będzie powyżej 30 stopni - 26-07-2020 Mimo zapowiadanych dni z upalną pogodą, przez najbliższe dwa tygodnie przeważać ma aura z umiarkowaną temperaturą. Sprawdź długoterminową prognozę pogody przygotowaną przez Tomasza Wasilewskiego. czytaj dalej

Warunki biometeo

W poniedziałek front kształtować będzie pogodę na wschodzie kraju, natomiast zachód i centrum kraju znajdą się pod wpływem wyżu znad południowej Europy. Na północnym wschodzie, wschodzie i południowym wschodzie kraju dzień upłynie pod znakiem umiarkowanego i dużego zachmurzenia kłębiastego z przelotnymi opadami deszczu do 10-40 litrów wody na metr kwadratowy. Miejscami pojawią się burze. Na termometrach zobaczymy od 23 stopni Celsjusza w rejonie Zatoki Gdańskiej i na Suwalszczyźnie, przez 26 st. C w centrum kraju, do 27 st. C w Wielkopolsce, na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z kierunków zachodnich, słaby i umiarkowany, w burzach silny, do 90 km/h.

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy na wschodzie kraju, wyniesie ponad 80 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku zachodnim. Na północy kraju odczujemy komfort termiczny, w pozostałych regionach będzie ciepło. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne na zachodzie kraju, a na wschodzie i północnym wschodzie - niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w poniedziałek 27.07

Pogoda Warszawa

Na Spitsbergenie padł absolutny rekord ciepła - 26-07-2020 Tak ciepło nie było tam nigdy w historii pomiarów. Na Spitsbergenie na archipelagu Svalbard w Arktyce zanotowano w sobotę prawie 22 stopnie Celsjusza. To rekord temperatury - informuje Norweski Instytut Meteorologiczny. czytaj dalej

Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, możliwa jest też burza. Termometry pokażą maksymalnie 26 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany, w burzy silny wiatr, w porywach osiągnie do 80 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1000 hPa.

Pogoda Trójmiasto

Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, przelotnie popada deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 23 st. C. Wiatr północno-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami będzie silniejszy. Ciśnienie waha się, w południe na barometrach zobaczymy 1017 hPa.

Pogoda Poznań

Zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Termometry pokażą maksymalnie 27 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, w południe na barometrach zobaczymy 1006 hPa.

Pogoda Wrocław

Zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 27 st. C. Wiatr południowo-zachodni powieje słabo i umiarkowanie. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1002 hPa.

Pogoda Kraków

Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, przelotnie popada deszcz. Możliwa jest też burza. Termometry pokażą maksymalnie 26 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, w burzy silny, rozpędzi się do 80 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 990 hPa.