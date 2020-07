Pogoda na dziś: gorąco. Burze mogą być gwałtowne

IMGW wydał alarmy przed burzami z gradem. Może podnieść ich stopień - 20-07-2020 Na terenie kilku województw obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Miejscami możliwy jest wyższy stopień alarmów. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

W poniedziałek na niebie pojawi się zachmurzenie zmienne. Oprócz tego prognozuje się przelotny deszcz i burze z opadami do 30 litrów wody na metr kwadratowy oraz porywami wiatru do 90 kilometrów na godzinę. Może spaść grad - szczególnie w centrum, Małopolsce i na Podkarpaciu. Termometry pokażą maksymalnie od 23 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 29 st. C w Małopolsce. Słaby i umiarkowany wiatr powieje ze zmiennych kierunków.

W większości kraju wilgotność powietrza wyniesie ponad 90 procent. W całej Polsce odczujemy gorąco. Na przeważającym obszarze pogoda będzie wpływać niekorzystnie na nasze samopoczucie, jedynie na zachodzie biomet będzie neutralny.

Pogoda Trójmiasto

Pogoda Kraków

Pochmurno z przejaśnieniami. Prognozowane są przelotne opady i burze (z intensywnym deszczem do 30 l/mkw., porywami wiatru do 90 km/h, a także lokalnie z gradem). Temperatura maksymalna sięgnie 24 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1013 hPa.

Pochmurno z przejaśnieniami. Należy spodziewać się przelotnego deszczu. Niewykluczone są także burze z opadami o sumie do 30 l/mkw., porywami wiatru do 90 km/h oraz lokalnym gradem. Termometry pokażą maksymalnie 29 st. C. Przeważnie słaby wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie w południe osiągnie 983 hPa.

Pogoda Poznań

Pogoda Warszawa

Pochmurno z przejaśnieniami. Wystąpią przelotny deszcz i burze z intensywnym deszczem do 30 l/mkw., porywami wiatru do 90 km/h oraz lokalnie z gradem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z północnego zachodu. W południe ciśnienie wyniesie 1003 hPa.

Zachmurzenie zmienne. Należy spodziewać się przelotnego deszczu. Prognozowane są również burze, podczas których opady sięgną do 30 l/mkw., wiatr rozpędzi się do 90 km/h, niewykluczony jest także grad. Temperatura maksymalna wyniesie 27 st. C. Wiatr będzie przeważnie słaby, zamienny, z przewagą południowego. W południe barometry wskażą 1000 hPa.

Pogoda Wrocław

Pochmurno z przejaśnieniami. Pojawią się przelotny deszcz i burze, podczas których spadną intensywne opady rzędu do 30 l/mkw., porywami wiatru do 90 km/h, a także lokalnie z gradem. Termometry pokażą maksymalnie 27 st. C. Z północnego zachodu powieje słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe osiągnie 999 hPa.