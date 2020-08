Pogoda na 16 dni: gorący podmuch z Afryki - 09-08-2020 Upał, z małą przerwą, zostanie w Polsce do kolejnego weekendu. Sprawdź długoterminową prognozę pogody przygotowaną przez Tomasza Wasilewskiego. czytaj dalej

Warunki biometeo

Poniedziałek na Kaszubach i Warmii upłynie pod znakiem pogodnej aury. Poza tym wystąpią przelotne opady deszczu i burze, podczas których spadnie do 10-30 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie może spaść grad. Na termometrach zobaczymy od 27 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 32 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni, w porywach burzowych osiągnie prędkość do 90 kilometrów na godzinę.

Najwyższą wilgotność powietrza w ciągu dnia odnotujemy na południu kraju, wyniesie ponad 60 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku północnym. W całym kraju będzie upalnie, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda Warszawa

Rano słonecznie, po południu przelotny deszcz lub burza. Termometry pokażą maksymalnie 30 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni, w porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h. Ciśnienie spada, po południu na barometrach zobaczymy 1004 hPa.

Pogoda Poznań

Rano słonecznie, po południu przelotny deszcz lub burza. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 30 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni, w porywach burzowych osiągnie prędkość do 90 km/h. Ciśnienie spada, po południu odnotujemy 1006 hPa.

Pogoda Gdańsk

Pogoda Wrocław

Słonecznie, termometry pokażą maksymalnie 28 st. C. Wschodni wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie. Ciśnienie spada, po południu odnotujemy 1018 hPa.

Rano pogodnie, po południu przelotny deszcz lub burza. Temperatura maksymalna wyniesie 32 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni, w porywach burzowych osiągnie prędkość do 90 km/h. Ciśnienie spada, po południu odnotujemy 1002 hPa.

Pogoda Kraków

Rano pogodnie, po południu przelotny deszcz lub burza. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 30 st. C. Wiatr wschodni, słaby i umiarkowany, w porywach burzowych rozpędzi się do 90 km/h. Ciśnienie spada, po południu odnotujemy 989 hPa.