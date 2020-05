Susza w Polsce. Wzrasta zagrożenie pożarowe w lasach - 10-05-2020 Zagrożenie pożarowe w lasach w wielu częściach kraju rośnie. Jak podaje Instytut Badawczy Leśnictwa, najgorsza sytuacja występuje na północy Polski. czytaj dalej

W poniedziałek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże z opadami deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym do 10-30 litrów wody na metr kwadratowy, a w górach do 40 l/mkw.. Temperatura wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, przez 22 st. C w centrum, do 26 st. C w Małopolsce, na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Lokalnie na wybrzeżu może być chłodniej, a na południowym wschodzie temperatura może dobić do 28 stopni.

>>>BURZOWY FRONT I ZAŁAMANIE POGODY. PROGNOZA ZAGROŻEŃ IMGW

Skąd tak duża różnica temperatury między krańcami północno-zachodnimi a południowo-wschodnimi? Polska dostanie się pod panowanie rozległego układu niżowego z kilkoma centrami ulokowanymi nad Skandynawią, Bałtykiem, Niemcami i Francją. Nad krajem przemieści się z zachodu na wschód bardzo aktywny front atmosferyczny deszczowo-burzowy. Za frontem napłynie zimne powietrze pochodzenia arktycznego, które zacznie od zachodu wypierać ciepłą masę powietrza pochodzenia zwrotnikowego zalegającego jeszcze na wschodzie i południu kraju.

Dodatkowo powieje północno-zachodni wiatr, tylko na wschodzie południowo-zachodni. Będzie słaby i umiarkowany, a okresami dość silny, wiejąc w porywach z prędkością do 50-70 km/h, a w burzach nawet do 90 km/h.

Warunki biometeo

Na znacznym obszarze kraju wilgotność powietrza będzie utrzymywać się na poziomie 80 procent. Odczucie temperatury będzie przechodzić od chłodu, przez komfort termiczny, aż po ciepło. Biomet w całym kraju będzie niekorzystny.

Wideo Warunki biometeo w poniedziałek 11.05

Pogoda Warszawa

Pogoda Trójmiasto

Zachmurzenie umiarkowane i duże z opadami deszczu do 20 l/mkw., możliwa jest też burza z gradem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany, okresami dość silny, w porywach osiągnie do 70 km/h, w burzach do 90 km/h. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 985 hPa.

Zachmurzenie duże z opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 14 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany, a okresami dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 50-70 km/h. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1000 hPa.

Pogoda Poznań

Pogoda Wrocław

Zachmurzenie umiarkowane i duże z opadami deszczu do 10-20 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 st. C. Wiatr będzie północno-zachodni, umiarkowany, a okresami dość silny. W porywach osiągnie do 50-70 km/h. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 992 hPa.

Zachmurzenie duże z opadami deszczu do 10-20 l/mkw. Temperatura osiągnie maksymalnie 18 st. C. Powieje północno-zachodni, umiarkowany, a okresami dość silny wiatr, w porywach jego prędkość wyniesie do 50-70 km/h. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 985 hPa.

Pogoda Kraków

Zachmurzenie umiarkowane i duże z opadami deszczu do 10-20 l/mkw. Niewykluczone są burze. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 26 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. W burzach jego prędkość może wynieść do 90 km/h. Ciśnienie spada, w południe barometry wskażą 972 hPa.