Pogoda na dziś: i pogodnie, i z opadami deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu

W poniedziałek będzie pochmurno z przejaśnieniami. W północnej, wschodniej i południowo-wschodniej Polsce okresami będą pojawiały się opady śniegu o sumie do 1-3 centymetrów i deszczu ze śniegiem do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy. Miejscami na zachodzie popada słaby deszcz. Termometry pokażą od 0 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, przez 3 st. C w centrum kraju, do 6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr, słaby i umiarkowany, powieje z południowego zachodu. W strefie brzegowej porywy osiągną prędkość do około 60 kilometrów na godzinę.

W całym kraju wilgotność powietrza wyniesie około 90 procent, wszędzie będzie chłodno. Warunki biometeo okażą się niekorzystne.

Na ogół pochmurno z opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie. Ciśnienie spada, w Gdańsku, w południe wyniesie 1025 hPa.

Pogodnie. Temperatura wzrośnie do 1 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie spada, w południe na barometrach zobaczymy 1002 hPa.

Pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 5 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 1018 hPa.

Na ogół pochmurno, koło południa pojawi się śnieg a następnie deszcz ze śniegiem i deszcz. Temperatura wzrośnie do 2 st. C. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z południowego zachodu. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 1016 hPa.

Na ogół pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 4 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 1015 hPa.