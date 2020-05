Pogoda na dziś: lokalne opady, do 18 stopni

Trzęsienie ziemi w USA. Było "szeroko odczuwalne" - 15-05-2020 W Stanach Zjednoczonych zatrzęsła się ziemia. Wstrząs o magnitudzie 6,4 odnotowano w piątek rano czasu lokalnego w stanie Nevada. czytaj dalej

Na sobotę synoptycy prognozują na ogół małe i umiarkowane zachmurzenie, jedynie na północy i północnym wschodzie kraju okresami - duże. Tam może też przelotnie popadać deszcz do 1-5 litrów na metr kwadratowy Termometry pokażą maksymalnie od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum, do 18 st. C w Małopolsce. Wiatr będzie zachodni, słaby i umiarkowany, na północy i wschodzie okresami dość silny. W porywach rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę, nad morzem do 70 km/h.

Najwyższą wilgotność powietrza odnotujemy na północno-wschodnich krańcach kraju. Im dalej na południowy zachód, tym będzie maleć. W północnych regionach będzie odczuwalny chłód i tam warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne. Mieszkańcy pozostałej części Polski odczują komfort termiczny, a biomet będzie neutralny.

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry pokażą maksymalnie 14 st. C. Będzie wiać zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 50-60 km/h. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1005 hPa.

Zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy do 13 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr, w porywach do 50-70 km/h. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1015 hPa.

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry pokażą do 15 st. C. Będzie wiać zachodni, słaby i umiarkowany, wiatr. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1008 hPa.

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy do 16 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, wiatr. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1006 hPa.

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura wzrośnie do 18 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany, wiatr. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 995 hPa.