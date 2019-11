Zalane domy i drogi. Powodzie we Włoszech - 20-11-2019 Gwałtowna pogoda we Włoszech nie odpuszcza. Ulewne deszcze nawiedziły regiony Liguria i Emilia-Romania. Spowodowały liczne podtopienia - zalane zostały domy i ulice. czytaj dalej

W czwartek na południu i zachodzie kraju wystąpią opady deszczu. Spadnie tam do 10 litrów wody na metr kwadratowy. Wysoko w górach spadnie śnieg. Termometry pokażą od 6 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 13 st. C w Małopolsce. Wiatr będzie umiarkowany, południowo-wschodni. Na wschodzie w porywach rozpędzi się do 60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy na południu i zachodzie kraju, wyniesie około 90 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku północno-wschodnim. Na północy i północnym wschodzie Polski odczujemy chłód, w pozostałych regionach komfort termiczny. Dodatkowo w pasie centralnym będzie wilgotno. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogoda Warszawa

To Skała Agaty, a nie Łysica jest najwyższym punktem Gór Świętokrzyskich - 20-11-2019 Do niedawna to zachodni wierzchołek Łysicy uchodził za najwyższy punkt Gór Świętokrzyskich. Naukowcom udało się ustalić, że wyższy od niego jest wierzchołek wschodni, nazywany Skałą Agaty. czytaj dalej

Okresami popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 10 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z południowego wschodu. W porywach rozpędzi się do 50 km/h. Ciśnienie waha się, po południu na barometrach zobaczymy 1007 hPa.

Pogoda Poznań

Okresami popada deszcz. Temperatura wzrośnie do 10 st. C. Wiatr umiarkowany, południowo-wschodni, w porywach powieje do 40 km/h. Ciśnienie waha się, po południu odnotujemy 1002 hPa.

Pogoda Gdańsk

Do Polski napłynie wilgotne powietrze - 20-11-2019 W ciągu następnej doby niż znad Austrii przemieści się nad Niemcy, a strefa opadów deszczu związana z jego frontem atmosferycznym obejmie stopniowo całą Polskę. czytaj dalej

Okresami popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 9 st. C. Wiatr umiarkowany, południowo-wschodni, w porywach powieje do 50 km/h. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 1019 hPa.

Pogoda Wrocław

Okresami popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 11 st. C. Wiatr umiarkowany, południowo-wschodni, w porywach rozpędzi się do 35 km/h. Ciśnienie waha się, po południu na barometrach zobaczymy 997 hPa.

Pogoda Kraków

Okresami deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 st. C. Wiatr umiarkowany, południowo-wschodni, porywach powieje do 40 km/h. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 987 hPa.