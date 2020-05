Zimowa aura w środku maja. W Czechach spadł śnieg - 14-05-2020 W Czechach zrobiło się chłodniej, a w górach zrobiło się biało. Miejscami dosypało 15 centymetrów śniegu. czytaj dalej

Warunki biometeo

W piątek w Małopolsce, na Podkarpaciu i na Górnym Śląsku prognozuje się pochmurne niebo i opady do 10 litrów deszczu na metr kwadratowy. W Bieszczadach niewykluczone są burze z opadami o sumie do 10-20 l/mkw. i porywami wiatru osiągającymi do 60-80 kilometrów na godzinę. W pozostałej części kraju będzie na ogół pogodnie, choć na Podlasiu możliwy jest słaby, przelotny deszcz. W górach, powyżej 1500 metrów nad poziomem morza, wystąpią opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 16 st. C na Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr ze zmiennych kierunków.

Wilgotność powietrza ciągu dnia wyniesie 80-90 procent. W przeważającej części kraju odczujemy chłód, tylko na południu będzie zimno i wilgotno. W niemal całym kraju warunki biometeorologiczne okażą się neutralne, tylko na południu i południowym wschodzie - niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w piątek 15.05

Pogoda Trójmiasto

Pogodnie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 14 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie. Ciśnienie spada, w południe na barometrach zobaczymy 1014 hPa.

Pogoda Kraków

Pochmurno z opadami deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 10 st. C. Północno-wschodni wiatr będzie wiał słabo. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 983 hPa.

Pogoda Poznań

Pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 15 st. C. Wiatr będzie słaby, północno-wschodni. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1005 hPa.

Pogoda Warszawa

Pogodnie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wzrośnie do 14 st. C. Północno-zachodni wiatr będzie wiał słabo. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1002 hPa.

Pogoda Wrocław

Pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 15 st. C. Wiatr wiejący z północy będzie słaby. Ciśnienie spada, w południe odnotujemy 1000 hPa.