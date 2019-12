W środę na zachodzie kraju i Pomorzu będzie pochmurno. W rejonie Zatoki Pomorskiej popada słaby deszcz ze śniegiem. Poza tym będzie dość pogodnie. Termometry pokażą od 1 stopnia Celsjusza na wschodzie, przez 2 st. C w centrum kraju, do 4 st. C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany, okresami dość silny, w porywach powieje na zachodzie do 50 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

W czwartek najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy na północnym zachodzie Polski, wyniesie około 80 procent. W całym kraju będzie chłodno, a na północnym zachodzie ponadto wietrznie i wilgotno. W całym kraju warunki biometeorologiczne okażą się neutralne, na północnym zachodzie niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w środę 11.12

Pogoda Warszawa

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Termometry pokażą maksymalnie 1 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie spada, około południa na barometrach zobaczymy 1005 hPa.

Pogoda Trójmiasto

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Na termometrach zobaczymy 2 st. C. Wiatr powieje z południa, słaby i umiarkowany, okresami dość silny. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1015 hPa.

Pogoda Poznań

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura wzrośnie do 3 st. C. Południowy wiatr będzie wiał słabo i umiarkowanie, okresami dość silnie. Ciśnienie spada, około południa odnotujemy 1003 hPa.

Pogoda Wrocław

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Termometry pokażą maksymalnie 4 st. C. Powieje południowy, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie spada, około południa odnotujemy 1000 hPa.

Pogoda Kraków

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Na termometrach zobaczymy 2 st. C. Wiatr południowy, słaby i umiarkowany, okresami powieje dość silnie. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 991 hPa.