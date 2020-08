Pogoda na dziś: lokalnie może zagrzmieć, do 26 stopni

Pogoda na 16 dni: upał na razie nie wróci - 23-08-2020 Do Polski zaczęło napływać chłodniejsze powietrze i czasami może być zaledwie kilkanaście stopni. Sprawdź, co przewiduje Tomasz Wasilewski w swojej prognozie na 16 dni. czytaj dalej

Warunki biometeorologiczne

Poniedziałek na Pomorzu, Warmii i w północnej części Ziemi Lubuskiej przyniesie przelotny deszcz i burze z opadami do 10-30 litrów wody na metr kwadratowy i porywami wiatru do 60-90 kilometrów na godzinę. Więcej chmur pojawi się również na wschodzie i południowym wschodzie kraju, możliwe są przelotne opady deszczu do 5 l/mkw. Poza tym będzie pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 22 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 26 st. C w Małopolsce i na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu.

Najwyższa wilgotność powietrza wystąpi północy i północnym zachodzie. W całym kraju odczujemy komfort termiczny. W większości kraju pogoda wpłynie korzystnie na nasze samopoczucie, jedynie na Wybrzeżu biomet będzie neutralny.

Warunki biometeorologiczne w poniedziałek 24.08

Pogoda Trójmiasto

Pogoda Kraków

Przelotny deszcz i burze z opadami do 10-30 l/mkw. i porywami do 60-90 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie 23 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie w południe osiągnie 1011 hPa.

Pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 26 st. C. Słabo i umiarkowanie powieje z zachodu. W południe na barometrach zobaczymy 983 hPa.

Pogoda Poznań

Pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 st. C. Zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie. W południe ciśnienie sięgnie 1002 hPa.

Pogoda Warszawa

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna sięgnie 25 st. C. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z zachodu. Ciśnienie w południe będzie wahać się w okolicy 1000 hPa.

Pogoda Wrocław

Pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 25 st. C. Powieje zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. W południe na barometrach zobaczymy około 1000 hPa.