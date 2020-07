Burze z gradem mogą wrócić. Prognoza zagrożeń IMGW - 24-07-2020 Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przewidują powrót burz z gradem. Z prognozy zagrożeń wynika, że zjawiskom mogą towarzyszyć opady deszczu do 35 litrów na metr kwadratowy. czytaj dalej

W piątek na Pomorzu i Ziemi Lubuskiej pojawią się przelotne opady deszczu, a na Dolnym Śląsku też zagrzmi. Spadnie tam do 10 litrów wody na metr kwadratowy. W kotlinach górskich możliwy jest słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 22 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 26 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. W trakcie burz w porywach osiągnie prędkość do 90 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza utrzyma się na poziomie około 50-70 procent. Mieszkańcy północnych regionów odczują komfort termiczny, a pozostali - ciepło. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne lub niekorzystne.

Warunki biometeo w piątek 24.07 Wideo

Pogoda Warszawa

Pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie 25 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 1000 hPa.

Pogoda Poznań

Pogoda Gdańsk

Pogodnie. Na termometrach zobaczymy do 25 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie po południu spadnie do 1000 hPa.

Pogodnie. Temperatura wyniesie 23 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 1011 hPa.

Pogoda Wrocław

Przelotny deszcz lub burza. Temperatura wzrośnie do 25 st. C. Wiatr, słaby i umiarkowany, w porywach burzowych osiągnie do 90 km/h, będzie południowo-zachodni. Ciśnienie po południu spadnie do 997 hPa.

Pogoda Kraków

Pogodnie. Temperatura wyniesie maksymalnie 26 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie spada, po południu wyniesie 986 hPa.