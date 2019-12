Nie przyniosła śniegu, a ulewy i porywisty wiatr. Elsa szaleje na zachodzie Europy - 19-12-2019 Do zachodniej Europy dotarł sztorm Elsa, który niesie silne porywy wiatru i ulewy. W Portugalii strażacy interweniowali ponad tysiąc razy. W Hiszpanii w niemal wszystkich regionach kraju wydano ostrzeżenia pogodowe. Niebezpiecznie jest też w Irlandii. czytaj dalej

Piątek w całym kraju zapowiada się pogodnie. W najcieplejszym momencie dnia temperatura wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 13 st. C w centrum kraju, do 14 st. C na Dolnym Śląsku. Lokalnie w obszarach podgórskich termometry mogą pokazać do 16 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach rozpędzi się do 50-70 kilometrów na godzinę, a w górach wyniesie do 90-120 km/h.

Warunki biometeo

Największą wilgotność odnotujemy na północnym zachodzie, przekroczy 80 procent. Poniżej tej wartości będzie spadać w kierunku południowo-wschodnim. W części północnej kraju odczujemy komfort, a na pozostałym obszarze - ciepło. Biomet w całym kraju okaże się neutralny.

Wideo Warunki biometeo w piątek 20.12

Pogoda Warszawa

Noc z gęstą mgłą i silnym wiatrem. IMGW alarmuje - 19-12-2019 W nocy z czwartku na piątek zagrożeniem będą silne porywy wiatru i gęste mgły. Obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. czytaj dalej

Pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 11 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. Ciśnienie spada, w Warszawie dojdzie do 994 hPa

Pogoda Gdańsk

Pochmurno z rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 9 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie spada, około południa osiągnie 1004 hPa.

Pogoda Poznań

Pogodnie. Temperatura maksymalna osiągnie 11 st. C. Wiatr będzie południowo-wschodni, umiarkowany, a okresami dość silny. Ciśnienie spada, około południa osiągnie 989 hPa.

Pogoda Wrocław

Pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 14 st. C. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. Ciśnienie spada, około południa dojdzie do 985 hPa.

Pogoda Kraków

Pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 st. C. Umiarkowany, a okresami dość silny wiatr będzie południowo-wschodni. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 980 hPa.