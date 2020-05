Pogoda na dziś: lokalnie nieco powyżej 10 stopni

Czwartek przyniesie przelotne opady deszczu na południu i w centrum kraju, o wysokości do 5-10 litrów wody na metr kwadratowy. Na pozostałym obszarze czeka nas pogodny dzień. Termometry wskażą maksymalnie od 11 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 15 st. C na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Warunki biometeo

Największą wilgotność powietrza, przekraczającą 80 procent, odnotujemy na południowym wschodzie. Będzie rosnąć w kierunku północno-zachodnim. Odczujemy chłód i wilgoć, a w części północnej kraju warunki biometeo będą neutralne. W pozostałych regionach - niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w czwartek 14.05

Pogoda Warszawa

Przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 13 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, po południu osiągnie 1000 hPa.

Pogoda Poznań

Pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie 15 st. C. Z północnego zachodu wiać będzie umiarkowany wiatr. Ciśnienie rośnie, po południu jego wartość wyniesie 1004 hPa.

Pogoda Gdańsk

Pogodnie. Temperatura osiągnie w najcieplejszym momencie dnia 14 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, po południu osiągnie 1014 hPa.

Pogoda Wrocław

Wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura wzrośnie do 14 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, po południu barometry wskażą 1000 hPa.

Pogoda Kraków

Okresami wystąpią opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 11 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 986 hPa.