Pogoda na dziś: lokalnie zagrzmi, do 25 stopni Celsjusza

Pogoda na 5 dni: burze i gorąco, potem drastyczne ochłodzenie - 09-05-2020 Po prawdziwie letnim przełomie tygodnia - z burzami i temperaturą powyżej 20 stopni Celsjusza - czeka nas diametralna zmiana pogody. Miejscami termometry będą wskazywać wartości o kilkanaście stopni niższe. czytaj dalej

Niedziela na zachodzie i południu przyniesie przelotne opady deszczu rzędu 1-5 litrów na metr kwadratowy. Na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce również niewykluczone są burze z opadami o sumie do 5-15 l/mkw. W pozostałej części kraju będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 20 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 25 st. C na Pogórzu. Południowy wiatr będzie słaby i umiarkowany. W porywach burzowych do 70 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność powietrza odczują mieszkańcy południowo-zachodnich regionów kraju. W całej Polsce dominować będzie ciepło. Warunki biometeorologiczne będą zróżnicowane - w większości kraju neutralne, a w południowo-zachodnich stronach niekorzystne.

Wideo Warunki biometeorologiczne w niedzielę 10.05

Pogoda Warszawa

Pogoda Poznań

Pogodnie, na termometrach zobaczymy maksymalnie 24 st. C. Z południa powieje umiarkowany, wiatr. Po południu barometry wskażą 997 hPa.

Rano pogodnie, po południu mogą pojawić się przelotne opady deszczu lub burze. Termometry pokażą maksymalnie 23 st. C. Południowy wiatr powieje umiarkowanie, a w porywach burzowych rozpędzi się do 70 km/h. Ciśnienie po południu wyniesie 997 hPa.

Pogoda Gdańsk

Pogodnie, temperatura maksymalna wyniesie 21 st. C. Wiatr będzie umiarkowany i południowy. Po południu barometry wskażą 1010 hPa.

Pogoda Wrocław

Rano pogodnie, po południu mogą wystąpić przelotne opady deszczu lub burze. Temperatura maksymalna wyniesie 24 st. C. Południowy wiatr powieje umiarkowanie, a w porywach burzowych może osiągać do 70 km/h. Po południu ciśnienie sięgnie 992 hPa i spada.

Pogoda Kraków

Rano pogodnie, po południu prognozowane są przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 25 st. C. Z południa powieje umiarkowany wiatr. Po południu na barometrach zobaczymy 983 hPa.