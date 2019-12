Ofiara śmiertelna, ranni, ewakuacje. Wichury nad Włochami - 22-12-2019 We Włoszech wieje silny wiatr i pada ulewny deszcz. Nie żyje jedna osoba, a dwie zostały ranne. Władze zarządziły ewakuację kilkuset mieszkańców. Według służb meteorologicznych to nie koniec gwałtownej pogody. czytaj dalej

Na poniedziałek na Suwalszczyźnie, Mazurach, Warmii, Pomorzu Gdańskim, Kujawach, miejscami na Mazowszu, Ziemi Łódzkiej i w Wielkopolsce prognozowane są mgły. Będą utrzymywać się do godzin okołopołudniowych. Niewykluczone, że chwilami popada słaby deszcz lub mżawka. Na pozostałym obszarze będzie pochmurno, tutaj także może spaść deszcz - do 10 litrów na metr kwadratowy. Temperatura wyniesie maksymalnie od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Podkarpaciu. Północno-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy.

W całym kraju wilgotność w poniedziałek będzie bardzo wysoka - przekroczy 90 procent. To sprawi, że będziemy odczuwać chłód, a warunki biometeorologiczne będą niekorzystne.

Będzie pochmurno, do południa mglisto, chwilami niewykluczona jest mżawka. Temperatura maksymalna wyniesie 4 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 997 hPa.

Zachmurzenie będzie duże, niewykluczony jest deszcz - może spaść do 10 l/mkw. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 6 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 966 hPa.

Pochmurno. Okresami popada deszcz. Temperatura dojdzie do 5 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 989 hPa.

Pochmurno i deszczowo. Temperatura wyniesie maksymalnie 5 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 984 hPa.

Pochmurno i deszczowo. Temperatura osiągnie maksymalnie 7 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe barometry wskażą 986 hPa.