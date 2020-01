Seria trzęsień ziemi w Portoryko. Nie żyje jedna osoba - 07-01-2020 Gubernator Portoryko Wanda Vazquez wprowadziła stan wyjątkowy po serii trzęsień ziemi. Jeden ze wstrząsów miał 6,4 w skali Richtera i był najsilniejszym, jaki nawiedził Karaiby od 102 lat. czytaj dalej

Zapowiada się pochmurna środa, ale z przejaśnieniami. Na północy, zachodzie i w centrum kraju okresami wystąpią opady deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. Termometry pokażą od 3 stopni Celsjusza na Podlasiu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 5 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Ziemi Lubuskiej. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach powieje do 50-60 kilometrów na godzinę, a w górach do 90 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Najwyższą wilgotność w ciągu dnia odnotujemy na krańcach północno-zachodnich, wyniesie ponad 90 procent. Zmniejszać się będzie w kierunku południowym. Na północy, częściowo w centrum kraju i na wschodzie będzie chłodno, miejscami wietrznie, a w pozostałych regionach odczujemy komfort termiczny. Warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne, tylko na południowym wschodzie - neutralne.

Wideo Warunki biometeo w środę 8.01

Pogoda Warszawa

Pochmurno, po południu popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 5 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1010 hPa.

Pogoda Trójmiasto

Pochmurno, okresami pojawi się deszcz. Temperatura wzrośnie do 6 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny, w porywach rozpędzi się do 60 km/h. Ciśnienie spada, około południa na barometrach zobaczymy 1019 hPa.

Pogoda Poznań

Pochmurno, okresami popada deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 6 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 50-60 km/h. Ciśnienie spada, około południa na barometrach zobaczymy 1011 hPa.

Pogoda Wrocław

Pochmurno, okresami popada deszcz. Na termometrach zobaczymy 6 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, który w porywach rozpędzi się do 50-60 km/h. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1010 hPa.

Pogoda Kraków

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie do 5 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. W porywach osiągnie prędkość do 50 km/h. Ciśnienie spada, około południa wyniesie 1002 hPa.