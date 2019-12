Pogoda na dziś: miejscami deszcz ze śniegiem, do 10 stopni

Może silnie wiać. Prognoza pogodowych zagrożeń IMGW - 14-12-2019 W nadchodzących dniach zagrożeniem mogą stać się silne porywy wiatru. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej planują wydać alarmy pierwszego stopnia. czytaj dalej

Niedziela okaże się pogodna na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Na Suwalszczyźnie może spaść deszcz, a na Podlasiu - deszcz ze śniegiem. Termometry pokażą od 4 stopnie Celsjusza na Suwalszczyźnie do 10 st. C na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu, w porywach na północy osiągnie do 60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w niedzielę będzie najmniejsza na południowym wschodzie, nie przekroczy 60 procent. Im dalej na północny zachód, tym będzie wzrastać. W części północno-wschodniej Polski odczujemy chłód, na pozostałym obszarze - komfort termiczny. Biomet okaże się neutralny w części południowo-wschodniej kraju, a w pozostałych regionach - niekorzystny.

Wideo Warunki biometeo w niedzielę 15.12

Pogoda Warszawa

Pogoda Poznań

Przelotnie popada deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr z południowego zachodu, w porywach osiągnie do 50 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 994 hPa.

Przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 8 st. C. Umiarkowany i dość silny południowo-zachodni wiatr będzie w porywach osiągał do 55 km/h. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 992 hPa.

Pogoda Gdańsk

Pogoda Wrocław

Może przelotnie popadać deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 60 km/h, będzie południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 1000 hPa.

Przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie maksymalnie 9 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzi się do 50 km/h, wiać będzie z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 990 hPa.

Pogoda Kraków

Pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 10 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach osiągnie do 45 km/h. Wiać będzie z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 984 hPa.