Pogoda na dziś: miejscami deszcz ze śniegiem i śnieg, do 7 stopni

Uwaga na silny wiatr i oblodzenia. Ostrzeżenia i prognoza pogodowych zagrożeń - 10-12-2019 W ciągu najbliższych godzin należy uważać na zagrożenia ze strony pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem na północy kraju. Obowiązuje też prognoza zagrożeń, według której w kilku województwach mogą pojawić się oblodzenia. czytaj dalej

We wtorek czeka nas zmienne zachmurzenie, umiarkowane i duże. We wschodniej części kraju będzie padał przelotny deszcz. Na Pomorzu Gdańskim, Warmii, Mazurach i Podlasiu możliwe są opady deszczu ze śniegiem lub samego śniegu. Na termometrach zobaczymy od 4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-zachodni. W strefie brzegowej porywy mogą osiągać prędkość ponad 60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza prawie w całym kraju będzie oscylować w okolicach 90 procent. Jedynie na krańcach południowo-zachodnich wyniesie poniżej 80 procent. Wszędzie będzie odczuwalny chłód. Warunki biometeorologiczne na zachodzie i Pomorzu okażą się neutralne, a w pozostałych miejscach - niekorzystne.

Pogoda Trójmiasto

Pochmurno z przejaśnieniami. Popada przelotny deszcz ze śniegiem. Termometry wskażą do 5 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1014 hPa.

Pogoda Kraków

Pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 6 st. C. Będzie wiał słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wzrośnie do 989 hPa.

Pogoda Poznań

Pochmurno z przejaśnieniami. Termometry pokażą do 6 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wzrośnie do 1009 hPa.

Pogoda Warszawa

Pochmurno z przejaśnieniami. Pojawią się przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie do 5 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, okresami silniejszy wiatr, z południowego zachodu. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1003 hPa.

Pogoda Wrocław

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie do 7 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, okresami silniej, z kierunku południowo-zachodniego. Ciśnienie rośnie, w południe wyniesie 1007 hPa.