Pogoda na dziś: miejscami pokropi deszcz, będzie do 15 stopni

Pogoda na pięć dni: wietrznie, ale ciepło jak na listopad - 18-11-2019 W ciągu następnych dni w przeważającej części kraju czeka nas pogodna aura. Przelotny deszcz będzie pojawiał się w nielicznych regionach. W wysokich partiach gór przewidywany jest silny wiatr. czytaj dalej

We wtorek będzie na ogół pogodnie. Tylko na Pomorzu prognozowany jest przejściowy słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy od 9 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim do 15 st. C na Podkarpaciu. Powieje na ogół umiarkowany południowo-wschodni wiatr. W górach wystąpią zjawiska fenowe. Na Śnieżce i Kasprowym Wierchu przewidywane są porywy wiatru o prędkości do 100 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza będzie oscylowała w granicach od około 60 do 80 procent. Najwyższa wystąpi na Pomorzu. Mieszkańcy północnej i północno-zachodniej części kraju odczują chłód. W pasie od Ziemi Lubuskiej i Dolnego Śląska po Podlasie będzie odczuwalny komfort termiczny, a w pozostałej części kraju - ciepło. Warunki biometeo okażą się neutralne.

Wideo Warunki biometeo we wtorek 19.11

Pogoda Warszawa

Bushcraft i survival łatwiejsze w polskich lasach. "Musimy śledzić nowe trendy" - 18-11-2019 Jeżeli jesteście miłośnikami spania w dziczy, lubicie budować szałasy i sprawdzać, czy przetrwacie w trudnych warunkach, to będziecie mogli realizować swoje pasje bez obaw. Lasy Państwowe wyznaczyły kilkadziesiąt obszarów do uprawiania nietypowych form aktywności terenowej - survivalu i bushcraftu. czytaj dalej

Pogoda Poznań

Pogodnie, termometry wskażą do 13 st. C. Powieje na ogół umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 1008 hPa.

Pogodnie, na termometrach zobaczymy maksymalnie 11 st. C. Powieje na ogół umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 1008 hPa.

Pogoda Gdańsk

Pogodnie, temperatura maksymalna wyniesie 10 st. C. Będzie wiał na ogół umiarkowany, południowo-wschodni wiatr. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 1019 hPa.

Pogoda Wrocław

Pogodnie, na termometrach zobaczymy do 13 st. C. Wiatr będzie na ogół umiarkowany, południowo-wschodni. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 1003 hPa.

Pogoda Kraków

Pogodnie, temperatura wzrośnie do 15 st. C. Wiatr powieje na ogół umiarkowanie, z południowego wschodu. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 994 hPa.