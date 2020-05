Przymrozki. Prognoza pogodowych zagrożeń IMGW - 07-05-2020 Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej planują wydać alarmy przed przymrozkami. Przy gruncie temperatura może spaść do -2 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Przed nami czwartek z przelotnymi opadami deszczu do 1-5 litrów wody na metr kwadratowy na wschodzie kraju i na Podkarpaciu. W pozostałych regionach będzie pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 17 st. C na Pomorzu Zachodnim. Powieje umiarkowany wiatr, w porywach do 50 kilometrów na godzinę, z północnego zachodu.

Warunki biometeo

Najwyższa wilgotność powietrza prognozowana jest dla Polski wschodniej, gdzie wyniesie ponad 70 procent. Prawie wszędzie odczujemy komfort termiczny, jednie na południowym wschodzie chłód. Warunki biometeorologiczne na wschodzie okażą się niekorzystne, a poza tym neutralne.

Wideo Warunki biometeo w czwartek 7.05

Pogoda Warszawa

Pogoda Poznań

Pogodnie, temperatura wyniesie maksymalnie 15 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach 50 km/h, północno-zachodni. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 1002 hPa.

Pogodnie, temperatura wzrośnie do 15 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach 50 km/h, północno-zachodni. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 1008 hPa.

Pogoda Gdańsk

Pogodnie, temperatura wyniesie 15 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach 50 km/h, północno-zachodni. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 1016 hPa.

Pogoda Wrocław

Pogodnie, temperatura wyniesie do 14 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach 50 km/h, północno-zachodni. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 1005 hPa.

Pogoda Kraków

Przelotne opady deszczu, temperatura wzrośnie do 13 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach 50 km/h, północno-zachodni. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 991 hPa.