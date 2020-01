Pogoda na 16 dni: marzec w połowie stycznia - 12-01-2020 Wiosenna pogoda będzie trwać prawie przez cały tydzień. Sprawdź 16-dniową autorską prognozę pogody przygotowaną przez Tomasza Wasilewskiego. czytaj dalej

Polska pozostanie pod wpływem rozległego wyżu Christian ulokowanego nad Bałkanami. Jednak nad krajem przemieści się słabo aktywny chłodny front atmosferyczny, za którym popłynie z północnego zachodu chłodniejsze powietrze polarne morskie.

Tydzień rozpocznie się słabymi opadami deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy na północy i północnym wschodzie Polski. Na zachodzie i południu kraju będzie pochmurno, choć możliwe są przejaśnienia. Termometry pokażą od 5 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 6 st. C w centrum kraju, po 8 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. W porywach osiągnie do 50 kilometrów na godzinę, a wysoko w górach do 80-100 km/h.

Warunki biometeo

Na przeważającym obszarze kraju wilgotność będzie oscylować w granicach 80 procent. Tylko na północnym wschodzie wzrośnie powyżej 90 procent. W całym kraju odczujemy komfort termiczny, choć na północy zrobi się wietrznie. W wielu regionach biomet będzie niekorzystny, tylko na północnym zachodzie - neutralny.

Wideo Warunki biometeo w poniedziałek 13.01

Pogoda Warszawa

Pogoda Gdańsk

Pochmurno, termometry pokażą maksymalnie 6 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie waha się, około południa osiągnie 1007 hPa.

Pochmurno, popada przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 7 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, a okresami dość silny. Ciśnienie rośnie, około południa osiągnie 1017 hPa.

Pogoda Poznań

Pochmurno z przejaśnieniami, na termometrach zobaczymy maksymalnie 7 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, okresami dość silny wiatr. Ciśnienie waha się, około południa dojdzie do 1010 hPa.

Pogoda Wrocław

Pochmurno z przejaśnieniami, temperatura wzrośnie maksymalnie do 8 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, a okresami dość silny wiatr. Ciśnienie waha się, około południa dojdzie do 1008 hPa.

Pogoda Kraków

Pochmurno z przejaśnieniami, temperatura osiągnie maksymalnie 6 st. C. Wiatr będzie południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, a okresami dość silny. Ciśnienie waha się, około południa osiągnie 998 hPa.