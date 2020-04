Pogoda na dziś: miejscami przelotnie popada deszcz, do 18 stopni

Pogoda na 5 dni: nastąpi zmiana aury. Na dynamiczną, typową dla maja - 25-04-2020 Czekają nas pochmurne dni. Miejscami będzie padać, może też grzmieć, a wtedy opady będą bardziej intensywne. na termometrach zobaczymy od 11 do 24 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Niedziela upłynie z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, a na wschodzie i południowym wschodzie kraju okresami dużym. Możliwe są tam też niewielkie przelotne opady deszczu o sumie do 1-5 litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 11 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum, do 18 st. C na Ziemi Lubuskiej. Północno-zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, na wschodzie chwilami silniej.

Warunki biometeo

Najwyższej wilgotności powietrza powinniśmy spodziewać się na wschodzie i północy kraju. Wyniesie tam powyżej 70 procent. Na przeważającym obszarze odczujemy chłód, a komfort termiczny tylko na krańcach zachodnich. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne.

Wideo Warunki biometeo w niedzielę 26.04

Pogoda Warszawa

Pogoda Trójmiasto

Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, możliwy przelotny deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 14 st. C. Będzie wiał północno-zachodni, słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy, wiatr. Ciśnienie bez zmian, w południe wyniesie 995 hPa.

Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, na termometrach zobaczymy do 13 st. C Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy, wiatr. Ciśnienie bez zmian, w południe wyniesie. 1008 hPa.

Pogoda Poznań

Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane, termometry pokażą do 16 st. C. Będzie wiał północno-zachodni, słaby i umiarkowany, wiatr. Ciśnienie bez zmian, w południe wyniesie 1001 hPa.

Pogoda Wrocław

Zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, na termometrach zobaczymy do 16 st. C. Powieje północno-zachodni, słaby i umiarkowany, wiatr. Ciśnienie bez zmian, w południe wyniesie 998 hPa.

Pogoda Kraków

Zachmurzenie kłębiaste umiarkowane i duże, możliwy przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 15 st. C. Będzie wiał północno-zachodni, słaby i umiarkowany, wiatr. Ciśnienie bez zmian, w południe wyniesie 986 hPa.