Pogoda na dziś: miejscami przelotnie popada deszcz, do 22 stopni

Pogoda na 5 dni: od 11 do 22 stopni. W kilku miejscach popada - 23-04-2020 Przed nami, w kolejnych dniach, dużo słonecznej pogody. Możemy liczyć wyłącznie na przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 22 stopnie Celsjusza. czytaj dalej

Warunki biometeo

W piątek należy się spodziewać umiarkowanego i dużego zachmurzenia. W północnej części kraju spadnie przelotny deszcz do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 22 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni.

Największą wilgotność powietrza, przekraczającą 80 procent, odnotujemy na północy kraju. Będzie ona spadać w kierunku południowym. Odczujemy komfort termiczny. W Polsce południowej biomet będzie neutralny, a na północy - niekorzystny.

Wideo Warunki biometeo w piątek 24.04

Pogoda Gdańsk

Pogoda Kraków

Zapowiada się zachmurzenie duże z przejaśnieniami i przelotnym deszczem. Temperatura maksymalna wyniesie 18 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1006 hPa.

zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura maksymalna osiągnie 21 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 980 hPa.

Pogoda Poznań

Zachmurzenie zmienne, możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 20 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 996 hPa.

Pogoda Warszawa

Zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwy jest przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 19 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 994 hPa.

Pogoda Wrocław

Pogodnie, temperatura maksymalna osiągnie 22 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, zachodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 993 hPa.