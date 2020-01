Pogoda na dziś: miejscami silniejszy wiatr, do 6 stopni

Na razie bez mrozu i na ogół pogodnie. Jaka pogoda na Trzech Króli? - 31-12-2019 Kolejne dni przyniosą nieznaczne ocieplenie, choć po weekendzie możemy spodziewać się powrotu lekkiego mrozu. W Święto Trzech Króli lokalnie termometry pokażą -2 stopnie Celsjusza. czytaj dalej

W Nowy Rok w całej Polsce zachmurzenie okaże się zmienne. Termometry pokażą od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 6 st. C na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. W strefie brzegowej spodziewane są porywy do 60 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Na przeważającym obszarze wilgotność powietrza utrzyma się na poziomie 60 procent. Jedynie na południowym zachodzie przekroczy 70 procent. W całym kraju odczujemy chłód, a warunki biometeo będą neutralne.

Pogoda Gdańsk

Pogoda Kraków

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna osiągnie 5 st. C. Zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie waha się, w południe osiągnie 1027 hPa.

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna osiągnie 4 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 1003 hPa.

Pogoda Poznań

Dość pogodnie. Temperatura osiągnie maksymalnie 5 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe osiągnie 1022 hPa.

Pogoda Warszawa

Zachmurzenie okaże się zmienne. Temperatura maksymalna wyniesie 4 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe 1018 hPa.

Pogoda Wrocław

Pogodnie. Temperatura wyniesie maksymalnie 5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe barometry wskażą 1020 hPa.