Pogoda na dziś: miejscami słabe opady śniegu, maksymalnie 3 stopnie

Pogoda na pięć dni: do sylwestra miejscami mróz. Po Nowym Roku cieplej - 28-12-2019 Do sylwestra czeka nas lekka zima - miejscami słabo popada śnieg. Będą dni, kiedy termometry pokażą -3 stopnie Celsjusza. Nowy Rok zapowiada się w miarę pogodnie, ale później powróci pochmurna aura.

Niedziela zapowiada się pochmurnie, choć jest szansa na przejaśnienia. Na Podkarpaciu, Górnym Śląsku i w Małopolsce spadnie słaby śnieg. W górach też popada, ale będą to opady przelotne. Temperatura maksymalna osiągnie od -3 stopni Celsjusza na Podkarpaciu do 3 st. C na Pomorzu. Powieje słaby i umiarkowany, na ogół północno-zachodni wiatr.

Warunki biometeo

Największą wilgotność odnotujemy na północnym wschodzie, przekroczy 90 procent. W całym kraju odczujemy zimno, a biomet będzie neutralny.

Wideo Biomet na niedzielę 29.12

Pogoda Gdańsk

Trudne warunki w górach. W Tatrach obowiązuje lawinowa "trójka" - 28-12-2019 W górach panują bardzo trudne warunki. W Tatrach wydano lawinową "trójkę", a w Bieszczadach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Ratownicy apelują o nie wychodzenie w wyższe partie gór.

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie 3 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe dojdzie do 1037 hPa.

Pogoda Kraków

Pochmurno z przejaśnieniami, może przelotnie popadać śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie -2 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe dojdzie do 1008 hPa.

Pogoda Poznań

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie 1 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie spada, w południe osiągnie 1028 hPa.

Pogoda Warszawa

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie do -1 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe 1026 hPa.

Pogoda Wrocław

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura osiągnie maksymalnie 0 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie waha się, w południe barometry wskażą 1026 hPa.