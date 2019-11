Pogoda na dziś: miejscami słaby deszcz, nawet 17 stopni

Silny wiatr na południu kraju. Ostrzeżenia IMGW - 16-11-2019 Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia przed silnym wiatrem, który w porywach rozpędzi się nawet do 85 kilometrów na godzinę. czytaj dalej

Sobota upłynie na ogół z pochmurną pogodą, ale pojawią się przejaśnienia. Po południu na krańcach zachodnich popada deszcz do 5 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 17 st. C w Małopolsce. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny, okresami w porywach do 40-60 kilometrów na godzinę. Powieje z południowego wschodu.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w całym kraju będzie oscylowała w granicach około 90 procent. Najwyższa prognozowana jest na krańcach zachodnich i wschodnich. Wszędzie odczujemy komfort termiczny, a biomet okaże się neutralny.

Wideo Warunki biometeo w sobotę 16.11

Pogoda Gdańsk

Pogoda Kraków

Pochmurno, ale pojawią się przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie do 13 st. C. Wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie, okresami w porywach osiągając do 40-60 km/h. Będzie miał południowo-wschodni kierunek. Ciśnienie w południe spadnie do 1007 hPa.

Pochmurno z przejaśnieniami, ale wystąpią też opady deszczu. Termometry wskażą do 17 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, okresami w porywach osiągnie 40-60 km/h. Będzie miał południowo-wschodni kierunek. Ciśnienie w południe spadnie do 983 hPa.

Pogoda Poznań

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura maksymalna wyniesie 15 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr. Okresami w porywach osiągnie prędkość do 40-60 km/h. Będzie miał południowo-wschodni kierunek. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 996 hPa.

Pogoda Warszawa

Pogoda Wrocław

Pochmurno z przejaśnieniami. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 14 st. C. Będzie wiał umiarkowany i dość silny wiatr, okresami w porywach osiągając do 40-60 km/h, z południowego wschodu. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 998 hPa.

Pochmurno, jednak wystąpią przejaśnienia. Temperatura wyniesie do 15 st. C. Powieje umiarkowany i dość silny wiatr, okresami w porywach do 40-60 km/h, z południowego wschodu. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 992 hPa.