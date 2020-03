Pogoda na dziś: miejscami śnieg i deszcz ze śniegiem, do 7 stopni

Pogoda na 16 dni: do Polski wtargnie arktyczne zimno - 29-03-2020 Na początku tygodnia czeka nas drastyczne ochłodzenie i nocny mróz. Sprawdź długoterminową prognozę pogody przygotowaną przez Tomasza Wasilewskiego. czytaj dalej

Poniedziałek na wschodzie i Podkarpaciu upłynie z przelotnymi opadami śniegu, a na Pomorzu deszczu ze śniegiem. W pozostałych regionach kraju będzie pogodnie. Na termometrach zobaczymy od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Umiarkowany wiatr powieje z północy. W porywach rozpędzi się do 50 kilometrów na godzinę.

Wilgotność powietrza w całym kraju wyniesie około 70 procent. Wszyscy odczują pogodę jako wietrzną i zimną, a warunki biometeorologiczne okażą się niekorzystne.

Pogodnie, termometry pokażą maksymalnie do 5 st. C. Będzie wiał umiarkowany, w porywach do 50 km/h, północny, wiatr. Ciśnienie po południu wzrośnie do 1008 hPa.

Pogodnie, na termometrach zobaczmy do 6 st. C. Powieje umiarkowany, w porywach do 50 km/h, północny, wiatr. Ciśnienie po południu wzrośnie do 1008 hPa.

Przelotne opady deszczu ze śniegiem, termometry pokażą do 5 st. C. Będzie wiał umiarkowany, w porywach do 50 km/h, północny, wiatr. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 1023 hPa.

Pogodnie, na termometrach zobaczymy do 7 st. C. Powieje umiarkowany, w porywach do 50 km/h, północny, wiatr. Ciśnienie waha się, po południu wyniesie 1009 hPa.

Przelotne opady śniegu, temperatura wzrośnie do 4 st. C. Powieje umiarkowany, w porywach do 50 km/h, północny, wiatr. Ciśnienie rośnie, po południu wyniesie 994 hPa.