Pogoda na dziś: miejscami zaledwie 19 stopni

W piątek może zrobić się niebezpiecznie. Prognoza zagrożeń IMGW - 23-07-2020 Spokój w pogodzie nie potrwa długo. Według prognozy zagrożeń wydanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, mogą pojawić się ostrzeżenia przed burzami.

Warunki biometeorologiczne

Na czwartek zapowiadane jest zachmurzenie zmienne. W północnej części kraju - możliwe, że aż do Mazowsza - miejscami spadnie słaby, przelotny deszcz do trzech litrów na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy w najcieplejszym momencie dnia od 19 stopni Celsjusza na Podlasiu do 24 stopni na Podkarpaciu. Zachodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie.

Wilgotność powietrza w ciągu dnia w całym kraju będzie oscylować wokół 60 procent. Mieszkańcy całej Polski odczują komfort termiczny, a warunki biometeorologiczne okażą się korzystne.

Pogoda Gdańsk

Pogoda Kraków

Na ogół pogodnie, ale niewykluczony słaby, przelotny deszcz. Temperatura maksymalna to 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie waha się, w południe wyniesie 1015 hPa.

Zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura wzrośnie maksymalnie do 24 st. C. Wiatr przeważnie słaby, zachodni. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 985 hPa.

Pogoda Poznań

Na ogół pogodnie (bardzo nikła możliwość wystąpienia słabego deszczu). Temperatura maksymalna wyniesie 21 st. C. Wiatr słaby, zachodni. Ciśnienie spada, w południe wyniesie 1006 hPa.

Pogoda Warszawa

Zachmurzenie zmienne, możliwy przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wzrośnie do 20 st. C. Wiatr przeważnie słaby, zachodni. Ciśnienie spada, w południe barometry pokażą 1002 hPa.

Pogoda Wrocław

Zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura wzrośnie do 23 st. C. Wiatr słaby, zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hPa, spada.