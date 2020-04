Pogoda na dziś: może przelotnie popadać i silniej powiać

Na plaży mimo obostrzeń. Minister zdrowia Nowej Zelandii: byłem idiotą - 08-04-2020 Minister zdrowia Nowej Zelandii David Clark złamał zasady obowiązujących obostrzeń związanych z pandemią COVID-19. Widziano go na plaży oddalonej o około 20 kilometrów od domu. - Byłem idiotą - skomentował w oświadczeniu. czytaj dalej

Warunki biometeo

Na czwartek zapowiadane jest zmienne zachmurzenie. Na Pomorzu, Pomorzu Zachodnim i w południowo-wschodnich regionach Polski dzień upłynie na ogół bez opadów. W pozostałych miejscach wystąpią przelotne opady deszczu. Na termometrach zobaczymy od 14 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 23 st. C na Podkarpaciu. Słaby i umiarkowany wiatr okresami powieje silniej, z północnego zachodu.

Powietrze będzie miało najwyższą wilgotność w pasie od Dolnego Śląska po Podlasie. Wyniesie tam ona około 90 procent. Mieszkańcy północnych i północno-zachodnich regionów kraju odczują komfort termiczny, a pozostali - ciepło. Warunki biometeorologiczne okażą się neutralne w Polsce północno-zachodniej i południowo-wschodniej, a poza tym - niekorzystne.

Wideo Warunki biometeo w czwartek 09.04

Pogoda Trójmiasto

Pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie do 15 st. C Będzie wiał słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, północno-zachodni, wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1019 hPa.

Pogoda Kraków

Słonecznie. Na termometrach zobaczymy do 22 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni, wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 990 hPa.

Pogoda Poznań

Zachmurzenie zmienne i przelotny deszcz. Termometry pokażą do 20 st. C. Będzie wiał słaby i umiarkowany, północno-zachodni, wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1010 hPa.

Pogoda Warszawa

Zachmurzenie zmienne z przelotnym deszczem. Na termometrach zobaczymy do 20 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni, wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1004 hPa.

Pogoda Wrocław

Zachmurzenie zmienne i przelotny deszcz. Temperatura wzrośnie do 21 st. C. Będzie wiał słaby i umiarkowany, północno-zachodni, wiatr. Ciśnienie w południe spadnie do 1006 hPa.