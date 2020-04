Pogoda na dziś: może zagrzmieć i silniej powiać

Pogoda na 5 dni: niż Walli sprowadzi do Polski burze - 24-04-2020 Czy w kolejnych pięciu dniach możemy liczyć na deszcz? Według synoptyków jest szansa na burze, a także na przelotne opady. Będzie ciepło, termometry pokażą miejscami do 22 stopni Celsjusza. czytaj dalej

Na zachodzie i północy kraju będzie na ogół pogodnie. W pozostałych regionach możliwe są przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie - burze. Towarzyszyć im będą opady deszczu do 5 litrów wody na metr kwadratowy. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 12 st. C na Suwalszczyźnie do 16 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Wiatr będzie północny, umiarkowany, w porywach osiągnie do 45 kilometrów na godzinę. Najsilniej powieje podczas burz - do 70 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Największą wilgotność odnotujemy na południowym wschodzie - przekroczy 70 procent. Odczujemy chłód i wiatr, a w większości kraju biomet będzie niekorzystny.

Wideo Warunki biometeo w sobotę 25.04

Pogoda Warszawa

"Jeden z największych pożarów, z jakim polska straż miała kiedykolwiek do czynienia" - 24-04-2020 Piątek był piątym dniem akcji strażaków przy pożarze na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego. W nocy lub wcześnie rano w sobotę ma być zbudowany tymczasowy most na Biebrzy, który umożliwi przedostanie się na drugi brzeg rzeki. Dodatkowo służby będą patrolować teren za pomocą dronów. czytaj dalej

NOC: pogodnie. Temperatura minimalna wyniesie 7 st. C. Powieje słaby, północny wiatr. Ciśnienie nie zmieni się, o północy wyniesie 990 hektopaskali.

DZIEŃ: możliwy przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 st. C. Północny wiatr będzie umiarkowany, w porywach osiągnie do 45 km/h. Ciśnienie nie zmieni swojej wartości, po południu osiągnie 990 hPa.

Pogoda Poznań

NOC: możliwy przelotny deszcz. Na termometrach zobaczymy minimalnie 6 st. C. Wiatr będzie słaby, północny. Ciśnienie nie zmienia się, o północy barometry wskażą 996 hPa.

DZIEŃ: możliwy przelotny deszcz. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 14 st. C. Powieje umiarkowany, północny wiatr, w porywach osiągnie do 45 km/h. Ciśnienie nie zmieni się, po południu wyniesie 996 hPa.

Pogoda Gdańsk

NOC: możliwy przelotny deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Wiatr będzie słaby, północny. Ciśnienie nie zmieni się, o północy wyniesie 1006 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy 12 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z północy, w porywach osiągnie do 45 km/h. Ciśnienie nie zmieni się, po południu wyniesie 1006 hPa.

Pogoda Wrocław

Nadleśnictwo Świeradów wydało zakaz wstępu do lasu. Przez suszę i pożary - 24-04-2020 Nadleśnictwo Świeradów (województwo dolnośląskie) z powodu suszy i pożarów w części terenów ogłosiło zakaz wstępu do lasu. Leśnicy ostrzegają, że jeśli sytuacja nie będzie się poprawiać, podobne obostrzenia mogą zostać wprowadzone w innych regionach kraju. czytaj dalej

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 7 st. C. Powieje słaby, północny wiatr. Ciśnienie nie zmieni się i o północy barometry wskażą 994 hPa.

DZIEŃ: pogodnie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 15 st. C. Powieje umiarkowany wiatr, w porywach osiągnie do 45 km/h, nadciągnie z północy. Ciśnienie nie zmieni swojej wartości i po południu wyniesie 994 hPa.

Pogoda Kraków

NOC: pogodnie. Temperatura spadnie do 9 st. C. Powieje słaby, północny wiatr. Ciśnienie nie zmieni się, o północy barometry pokażą 978 hPa.

DZIEŃ: przelotne opady deszczu. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą 15 st. C. Powieje umiarkowany wiatr z północy, w porywach osiągnie do 45 km/h. Ciśnienie nie zmieni się, po południu wyniesie 978 hPa.